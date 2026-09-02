AI掀50兆美元資料中心投資潮！PwC點名5大關鍵決定資金流向

人工智慧（AI）快速發展，正掀起全球新一波資料中心投資潮。PwC與牛津經濟研究院共同發布《全球資料中心展望2026-2050》指出，為支撐AI持續增加的算力需求，基準情境下，2050年全球資料中心累計資本支出將達31.6兆美元；若AI導入速度加快，投資規模更可能逼近50兆美元。

報告涵蓋全球46個國家與地區。與過去網路、電信等基礎建設不同，AI資料中心因晶片快速升級、算力需求持續增加，設備約每4至6年就可能進入新一輪更新周期，因此投資動能可能持續數十年。

其中，未來投資主力並非資料中心建築本身，而是伺服器、GPU、儲存設備及網路系統等ICT設備。全球資料中心年度資本支出預估將從2026年約8,000億美元，增至2050年的1.8兆美元。平均每投入1美元興建資料中心，後續可能還要投入約12美元採購及汰換ICT設備，使ICT設備占總資本支出比重從2026年的70%，一路提高至2050年的93%。

報告指出，未來全球資料中心資金流向將取決於五大因素，包括電力供應、低延遲與連接能力、安全與可信任環境、GPU供應與產業生態系，以及政策穩定性與社會共識，其中又以電力最為關鍵。AI資料中心耗電量龐大，能否取得價格合理、穩定且符合減碳需求的電力，將直接影響投資是否落地。

區域方面，2050年美洲累計資本支出預估達16.5兆美元，其中美國就占15.1兆美元，約占全球48%；亞太地區則達8.2兆美元，中國大陸與印度將成為主要需求來源。

台灣方面，以2026年至2050年累計資料中心投資額占GDP比重來看約0.89%，全球排名第21，在亞太低於香港、新加坡、馬來西亞及澳洲，但高於南韓、日本及中國大陸。

資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，全球資料中心投資的核心問題並非缺乏資金或需求，而是哪些國家與企業能率先掌握關鍵資源與投資機會。未來勝出的參與者，將是能掌握晶片更新周期、電力與基礎設施優勢，並在全球化與主權化發展路徑間做出清楚策略選擇的企業。