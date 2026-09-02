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北美台灣科技年會 科技大廠將一對一快速面試

中央社／ 舊金山1日專電

2026北美台灣科技年會將於26日在加州矽谷登場，現場將舉辦就業博覽會，台灣供應鏈廠商聯發科、鴻海、台達電、緯創、群聯、光寶等業者的招募團隊將親臨面試，美光科技預計也將進行一對一快速面試。

北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit 2026）邁入第5屆，今年升級舉辦。

國發會等部會、企業及學校等約百人將從台灣飛往矽谷與會。

主辦單位TaiwanNext Foundation今天舉辦記者會，就業博覽會是當中一大亮點。

美國科技企業及台灣供應鏈廠商包括Google、美光（Micron）、聯發科、鴻海、台達電、應材（Applied Materials）、緯創、群聯、光寶、安霸（Ambarella）等逾30家業者招募團隊預計將在現場面試，反映台美科技產業在供應鏈與人才市場上的緊密連結。

主辦單位向中央社表示，市場有大量人才需求，美光將使用2個專場空間進行全天一對一面試，讓符合條件的求職者能夠更快速進行審核，縮短傳統招募流程。

主辦單位也安排一對一的職涯導師諮詢，是一般就業博覽會中較少見的一大特色。這部分邀請Google、蘋果（Apple）、Meta、亞馬遜（Amazon）和特斯拉（Tesla）等企業的逾20名招募主管及專家導師協助求職者提升職涯競爭力，並提供履歷健檢。

企業和求職者可以在這一天，透過此一站式平台尋求更多機會。

另外，當天也會舉辦AI論壇，聚焦在代理AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）。半導體設計大廠Arm全球副總裁曾志光、群聯電子技術長林緯將會主題演講。

台美新創對接部分，今年新創發表會（Taiwan Demo Day）共有來自全球各地12家新創團隊獲選登台，3/4集中在深科技（Deep Tech）與實體AI（Physical AI），並首度攜手工研院創新投資公司（ITIC）推出1萬8000美元（約新台幣57萬元）的獎金計畫。

北美台灣科技年會主席謝凱婷表示，期待在矽谷以最貼近產業脈動的場景，鏈結全球前沿創新與國際人才，讓世界看見台灣的科技影響力。

面試 科技 緯創

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