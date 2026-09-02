輝達為合約收入托底 GMI Cloud算力融資案 超額認購逾一倍達約300億元

輝達（NVIDIA）合作夥伴、總部在美國但在台灣布局資料中心的GMI Cloud，近期籌辦以先進晶片算力銷售收入為擔保的貸款案，獲得超過原定規模兩倍的承諾，凸顯亞洲首批同類AI硬體融資案需求強勁。

彭博資訊報導，GMI Cloud原本規劃尋求台幣139億元貸款，最終獲得大約12家銀行超額認購，承諾金額約300億元。如果其他貸款機構的口頭承諾也順利核貸，這筆五年期貸款的總認購額可能增至約400億元。

本案是更大規模融資計畫的一部分，該計畫以客戶購買運算資源的合約作為擔保。這筆聯貸案由中國信託商業銀行主辦，利率為台北金融業拆款定盤利率（Taibor）加碼175個基點，依目前三個月期利率計算約3.43%。資金將用於採購GPU，在台灣資料中心訓練AI模型，還款來源即為晶片算力出售後的所得收入。

知情人士表示，輝達將向GMI Cloud供應最先進GPU，並以約定價格承租未售出的算力，期限最長是六年。這等於為GMI Cloud的收入提供了最低保障。

作為回報，輝達可分得GMI Cloud向其他AI公司出租算力所產生收入的一半。美商Fireworks AI已同意以較高價格，承租部分運算容量四年。

這類用於籌措AI硬體資金的融資模式在美國已逐漸普及，本案則是亞洲首批測試同類安排的交易之一。

GMI Cloud、中國信託商業銀行、輝達與Fireworks AI均未回覆置評要求。相關討論仍在進行中，貸款規模和交易細節可能改變。