快訊

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達為合約收入托底 GMI Cloud算力融資案 超額認購逾一倍達約300億元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（NVIDIA）將承租GMI Cloud未售出的算力，為該公司收入托底，帶動其融資案獲銀行超額認購逾一倍。路透
輝達（NVIDIA）將承租GMI Cloud未售出的算力，為該公司收入托底，帶動其融資案獲銀行超額認購逾一倍。路透

輝達（NVIDIA）合作夥伴、總部在美國但在台灣布局資料中心的GMI Cloud，近期籌辦以先進晶片算力銷售收入為擔保的貸款案，獲得超過原定規模兩倍的承諾，凸顯亞洲首批同類AI硬體融資案需求強勁。

彭博資訊報導，GMI Cloud原本規劃尋求台幣139億元貸款，最終獲得大約12家銀行超額認購，承諾金額約300億元。如果其他貸款機構的口頭承諾也順利核貸，這筆五年期貸款的總認購額可能增至約400億元。

本案是更大規模融資計畫的一部分，該計畫以客戶購買運算資源的合約作為擔保。這筆聯貸案由中國信託商業銀行主辦，利率為台北金融業拆款定盤利率（Taibor）加碼175個基點，依目前三個月期利率計算約3.43%。資金將用於採購GPU，在台灣資料中心訓練AI模型，還款來源即為晶片算力出售後的所得收入。

知情人士表示，輝達將向GMI Cloud供應最先進GPU，並以約定價格承租未售出的算力，期限最長是六年。這等於為GMI Cloud的收入提供了最低保障。

作為回報，輝達可分得GMI Cloud向其他AI公司出租算力所產生收入的一半。美商Fireworks AI已同意以較高價格，承租部分運算容量四年。

這類用於籌措AI硬體資金的融資模式在美國已逐漸普及，本案則是亞洲首批測試同類安排的交易之一。

GMI Cloud、中國信託商業銀行、輝達與Fireworks AI均未回覆置評要求。相關討論仍在進行中，貸款規模和交易細節可能改變。

輝達 算力 認購

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達傳最快本周敲定收購Hugging Face價碼140億美元 布局開源AI領域

輝達動員5000億美元建AI！009829囊括韓國核心夥伴 稀飯：布局新選

輝達、聯發科深化結盟 大摩三理由看好台灣半導體00891帶量收復季線

輝達循環融資藏隱憂！陳嘉偉「別好了傷疤忘了疼」：C波等距跌向31117

相關新聞

輝達為合約收入托底 GMI Cloud算力融資案 超額認購逾一倍達約300億元

輝達（NVIDIA）合作夥伴、總部在美國但在台灣布局資料中心的GMI Cloud，近期籌辦以先進晶片算力銷售收入為擔保的貸款案，獲得超過原定規模兩倍的承諾，凸顯亞洲首批同類AI硬體融資案需求強勁。

日銀總裁暗示9月升息…植田說會考量物價上漲風險 日圓仍堅穩在160之上

日本銀行（央行）總裁植田和男暗示本月稍晚舉行政策會議時可能會升息，表示官員在決策時將把物價上漲的風險納入考量。

「富爸爸」作者清崎驚爆12億美元債務！本人竟稱：富人都這樣玩

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特．清崎靠著宣揚財務成功祕訣賺進大筆財富，卻因龐大的房地產投資，累積驚人的12億美元（約381億元新台幣）債務。

紐西蘭央行二度升息 預告年底前再出手…紐元竟走貶原因曝光

紐西蘭央行連續第二度升息，目標逐步轉向較不具刺激性的貨幣政策，以防範通膨壓力升溫。不過，決策出爐後，紐元匯率轉貶，因交易者聚焦於2027年的利率預測較低。

戴森跨界賣牙刷 一支1.58萬元！邊刷邊清齒縫 亞馬遜、好市多陸續上架

繼要價400美元的吹風機後，戴森（Dyson）2日發表首款口腔護理產品CameraJet，這款AI電動牙刷標價499美元（約台幣1.58萬元），主打刷牙時同步清潔齒縫，預計9月起在Sephora、百事買（BestBuy）、亞馬遜（Amazon）上架，秋季稍晚還將進入好市多（Costco）。

蘋果新CEO特納斯入駐微博 一句「你好」吸2.7萬粉 年薪也登熱搜

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上任第一天就來到大陸社群平台「報到」。他1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。與此同時，「蘋果新任CEO年薪曝光」也登上百度熱搜，引發大陸網友關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。