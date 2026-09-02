日銀總裁暗示9月升息…植田說會考量物價上漲風險 日圓仍堅穩在160之上

日本銀行（央行）總裁植田和男暗示本月稍晚舉行政策會議時可能會升息，表示官員在決策時將把物價上漲的風險納入考量。

植田和男在美國北卡羅來納州出席G20財長與央行首長會議後對記者表示，「從依循風險管理方式制定政策的角度來看，隨著基礎通膨率接近2%，我們認為在政策執行上，必須比以往更加關注（物價）上行風險」。植田是與財務大臣片山皋月一同出席聯合記者會。日銀預定9月17日至18日開會。

雖然植田未透露下次升息具體時機，但表示希望在本月決策會議討論兩件事，包括日銀預測的經濟情境實現的可能性是否正在提高，以及物價上行風險是否正在增加。這兩項都是進一步升息的前提。

植田表示：「隨著金融環境依然寬鬆，我們希望繼續升息。不過，迄今我們已升息五次，因此也必須審慎評估累計升息對經濟的影響。」

近期，美國財長貝森特已多次發表談話，暗示日本央行有必要採取行動來對抗日圓疲弱的問題。

日銀理事會中立場最強硬的鷹派成員高田創2日在北海道札幌發表演說時，也呼籲有必要升息來防範物價危機。他提到自己7月時就主張連續升息，並再次強調日本經濟已進入新階段，部分原因是AI需求急遽成長帶來影響。

在市場方面，隔夜指數交換市場顯示，市場定價已幾乎完全反映9月升息的可能性，而植田也沒有試圖壓低這項預期。

日銀在6月已將利率升至1%，為31年來高點，接著在7月維持利率不變，但隨著中東戰爭造成的物價壓力增加，以及日圓走弱推升通膨，央行釋放出近期很可能升息的強烈訊號。若9月升息，將成為植田和男任內最快的一次連續升息，也將打破至今貨幣政策正常化周期大約每隔六個月升息一次的節奏。

日圓兌美元匯價今天盤中持平在160.18日圓，一度貶至160.39日圓，先前已經吐回美日在7月31日聯手干預匯市後，日圓所取得的升值幅度，

彭博資訊分析，就算日銀發出鷹派言論，日圓仍無法擺脫疲軟趨勢，原因是油價上漲正推高日本10年期通膨損益兩平率，可能會加劇日圓貶值、進口通膨與日本公債殖利率上升之間的惡性循環。這使得市場大致忽略植田的鷹派談話，使得日圓兌美元匯率堅穩維持在160日圓之上。

另外，植田與片山皋月在日本基準10年期公債殖利率周二升破3%、創下30年來最高水準後，都試圖安撫市場。片山表示，在G20會議中，沒有任何與會者對日本財政狀況表達擔憂；植田則表示，日本公債殖利率上升主要是跟隨全球債券市場的趨勢。