快訊

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

聽新聞
0:00 / 0:00

日銀總裁暗示9月升息…植田說會考量物價上漲風險 日圓仍堅穩在160之上

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁植田和男表示，官員在本月決策會議上將把物價上漲的風險納入考量。圖為資料照片。路透
日銀總裁植田和男表示，官員在本月決策會議上將把物價上漲的風險納入考量。圖為資料照片。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男暗示本月稍晚舉行政策會議時可能會升息，表示官員在決策時將把物價上漲的風險納入考量。

植田和男在美國北卡羅來納州出席G20財長與央行首長會議後對記者表示，「從依循風險管理方式制定政策的角度來看，隨著基礎通膨率接近2%，我們認為在政策執行上，必須比以往更加關注（物價）上行風險」。植田是與財務大臣片山皋月一同出席聯合記者會。日銀預定9月17日至18日開會。

雖然植田未透露下次升息具體時機，但表示希望在本月決策會議討論兩件事，包括日銀預測的經濟情境實現的可能性是否正在提高，以及物價上行風險是否正在增加。這兩項都是進一步升息的前提。

植田表示：「隨著金融環境依然寬鬆，我們希望繼續升息。不過，迄今我們已升息五次，因此也必須審慎評估累計升息對經濟的影響。」

近期，美國財長貝森特已多次發表談話，暗示日本央行有必要採取行動來對抗日圓疲弱的問題。

日銀理事會中立場最強硬的鷹派成員高田創2日在北海道札幌發表演說時，也呼籲有必要升息來防範物價危機。他提到自己7月時就主張連續升息，並再次強調日本經濟已進入新階段，部分原因是AI需求急遽成長帶來影響。

在市場方面，隔夜指數交換市場顯示，市場定價已幾乎完全反映9月升息的可能性，而植田也沒有試圖壓低這項預期。

日銀在6月已將利率升至1%，為31年來高點，接著在7月維持利率不變，但隨著中東戰爭造成的物價壓力增加，以及日圓走弱推升通膨，央行釋放出近期很可能升息的強烈訊號。若9月升息，將成為植田和男任內最快的一次連續升息，也將打破至今貨幣政策正常化周期大約每隔六個月升息一次的節奏。

日圓兌美元匯價今天盤中持平在160.18日圓，一度貶至160.39日圓，先前已經吐回美日在7月31日聯手干預匯市後，日圓所取得的升值幅度，

彭博資訊分析，就算日銀發出鷹派言論，日圓仍無法擺脫疲軟趨勢，原因是油價上漲正推高日本10年期通膨損益兩平率，可能會加劇日圓貶值、進口通膨與日本公債殖利率上升之間的惡性循環。這使得市場大致忽略植田的鷹派談話，使得日圓兌美元匯率堅穩維持在160日圓之上。

另外，植田與片山皋月在日本基準10年期公債殖利率周二升破3%、創下30年來最高水準後，都試圖安撫市場。片山表示，在G20會議中，沒有任何與會者對日本財政狀況表達擔憂；植田則表示，日本公債殖利率上升主要是跟隨全球債券市場的趨勢。

日銀 日圓 升息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

30年首見！日本10年期公債殖利率觸及3% 傳美國財長施壓升息

美日財長會談 片山皋月：未談到升息議題

30年首見！日10年期公債殖利率觸3% 貝森特促升息、全球債市賣壓蔓延

日圓貶破160 官方警戒

相關新聞

輝達為合約收入托底 GMI Cloud算力融資案 超額認購逾一倍達約300億元

輝達（NVIDIA）合作夥伴、總部在美國但在台灣布局資料中心的GMI Cloud，近期籌辦以先進晶片算力銷售收入為擔保的貸款案，獲得超過原定規模兩倍的承諾，凸顯亞洲首批同類AI硬體融資案需求強勁。

日銀總裁暗示9月升息…植田說會考量物價上漲風險 日圓仍堅穩在160之上

日本銀行（央行）總裁植田和男暗示本月稍晚舉行政策會議時可能會升息，表示官員在決策時將把物價上漲的風險納入考量。

「富爸爸」作者清崎驚爆12億美元債務！本人竟稱：富人都這樣玩

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特．清崎靠著宣揚財務成功祕訣賺進大筆財富，卻因龐大的房地產投資，累積驚人的12億美元（約381億元新台幣）債務。

紐西蘭央行二度升息 預告年底前再出手…紐元竟走貶原因曝光

紐西蘭央行連續第二度升息，目標逐步轉向較不具刺激性的貨幣政策，以防範通膨壓力升溫。不過，決策出爐後，紐元匯率轉貶，因交易者聚焦於2027年的利率預測較低。

戴森跨界賣牙刷 一支1.58萬元！邊刷邊清齒縫 亞馬遜、好市多陸續上架

繼要價400美元的吹風機後，戴森（Dyson）2日發表首款口腔護理產品CameraJet，這款AI電動牙刷標價499美元（約台幣1.58萬元），主打刷牙時同步清潔齒縫，預計9月起在Sephora、百事買（BestBuy）、亞馬遜（Amazon）上架，秋季稍晚還將進入好市多（Costco）。

蘋果新CEO特納斯入駐微博 一句「你好」吸2.7萬粉 年薪也登熱搜

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上任第一天就來到大陸社群平台「報到」。他1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。與此同時，「蘋果新任CEO年薪曝光」也登上百度熱搜，引發大陸網友關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。