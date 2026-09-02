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日銀總裁回應升息可能性 稱「將充分討論」

中央社／ 艾西維爾1日綜合外電報導

日本銀行總裁植田和男在美國參加20國集團（G20）財長與中央銀行總裁會議後，今天在記者會提到升息時表示，「包含下次的金融政策決定會議在內，盼藉每次會議充分討論」。

「日本經濟新聞」報導，日銀（Bank of Japan）將在9月17日到18日召開金融政策決定會議。

關於植田8月30日與美國財政部長貝森特召開會談，植田在美國北卡羅來納州艾西維爾（Asheville）召開這場記者會時僅稱，「討論有益且觸及各項議題，但不便評論細節」。

日本國內債券市場作為長期利率指標的新發行10年期國債殖利率一度超過3%，創下1996年9月以來約30年最高水準。植田分析，「綜合市場看法，這應是受到中東引發的通膨壓力、人工智慧（AI）相關資金調度，以及各國對財政政策的看法等因素影響，隨著全球利率上升而出現的走勢。」

東短研究公司（The Totan Research Co.）等金融政策分析企業指出，截至1日下午，市場反映9月升息機率為94%。

植田在上次7月的金融政策決定會議上，強調3項可能加速通膨的風險因素，分別為中東局勢緊張導致油價上漲、AI相關需求擴大，以及日圓貶值。他在今天的記者會上重申重視這3項因素，並說：「數據正如預期般出現。」

至於物價高於預期的風險，植田說明，「希望在下次決定會議上與理事會成員討論後再下判斷。」他提到，「過去大約已升息5次，影響總是會漸漸累積出現」，並指出政策方針是「一邊考量物價高於預期的風險，判斷如何執行政策」。

植田提到G20的金融政策時表示，「就全球經濟環境持續變化之際，就適當溝通的重要性，交換意見」。他也說明，「討論議題為一般性、抽象性的，並非在討論日本具體應該怎麼做」。

美國財政部1日公布貝森特與植田會談的紀要。貝森特（Scott Bessent）表示，「我強烈支持日本為因應日圓被大幅低估，採取堅定的市場與貨幣政策措施。」

貝森特稍早接受財經媒體CNBC訪問時表示，「我相信日本政府與日銀將採取行動，促使日圓走強」，並指出金融市場已反映升息預期，對日方的決定寄予期待。

日本銀行在6月的金融政策決定會議決定，將政策利率從0.75%升至1.0%。這是自2025年12月以來首次升息。也是日本自2024年3月解除負利率政策後，日銀持續約每半年升息一次。

日銀 升息 日本銀行

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