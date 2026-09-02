AI擴建潮帶旺電力散熱設備 亞洲供應商迎商機

全球人工智慧（AI）熱潮帶動資料中心大舉擴建，變壓器、電力設備與冷卻系統等需求同步升溫，帶旺亞洲電力與散熱設備供應商。

路透社報導，儘管輝達（Nvidia）幾乎已成人工智慧（AI）熱潮代名詞，但隨著開發商競相避免基礎設施瓶頸，一批電力與散熱設備供應商正迎來龐大商機。

管理顧問公司麥肯錫（Mc Kinsey）預測，到2030年，全球資料中心投資規模將接近7兆美元。輝達上週表示，AI支出預計未來數年仍將保持強勁。

然而，要以足夠快的速度興建資料中心以滿足需求，如今正變得更加困難。顧問公司Pivotale AI指出，超大規模雲端服務業者通常希望資料中心能在6個月內完成，但在部分新興市場，光是等待電網連接就可能需要24個月，在主要已開發市場甚至可能超過8年。

數位基礎設施服務商博大數據（BodaData）執行長張永健說：「在產業圈子外，人們談的是繪圖處理器（GPU）；但在業界內，大家最常詢問的肯定是發電機和變壓器交貨時間。」

變壓器能將電網的高壓電轉換成適合伺服器、冷卻系統和配電設備適用的電壓。

●AI推升電力需求 亞洲供應鏈受惠

韓國HD現代電氣（HD Hyundai Electric）和中國海南金盤智能科技等主要變壓器供應商表示，2026年上半年與AI基礎設施計畫相關需求大增，尤其是北美市場。

HD現代電氣最近表示，隨著美國超大規模雲端服務商擴大在芬蘭、德國和英國等市場的投資，歐洲需求也正在上升；中東市場也維持強勁。

截至6月底，HD現代電氣訂單積壓金額較6個月前增加23%，達85億美元。公司預估，明年資料中心將占其電力事業新訂單的16%，高於今年的6.3%。

今年上半年，金盤智能科技資料中心新增訂單較去年同期增加逾4倍，相關訂單積壓量也成長近3倍。

隨著AI晶片耗電量增加，設備製造商正在押注提高能源效率、降低環境影響的技術；與此同時，公眾對資料中心耗用大量水電的關注也日益升高。

美國銀行（Bank of America）根據輝達產品發展藍圖估算，到2030年底，每個AI機櫃的耗電量可能超過1.5MW，接近傳統機櫃的100倍。

在龐大用電需求下，固態變壓器（SST）開始受到市場關注。

瑞銀（UBS）估計，固態變壓器可將電力效率提高約4%並降低成本。儘管商業應用目前仍處於早期階段，但瑞銀預估到2030年，固態變壓器的滲透率將升至40%。

HD現代電氣和金盤智能科技表示，正在加強固態變壓器技術開發；台灣電力基礎設施主要供應商台達電子則表示，目前已有一座小型資料中心採用其固態變壓器。

●散熱需求激增

由於強大AI晶片在進行高速運算時會產生極大熱能，冷卻系統成為另一個快速成長的市場。

美國銀行亞太區基礎材料、石油與天然氣研究主管趙馬蒂（Matty Zhao，音譯）表示：「電力與散熱市場基本上是相輔相成；用電越多，產生的熱能就越高，需要的散熱能力自然也越強。」

美國銀行預測，到2030年，在新建AI資料中心中，液冷系統在新建AI資料中心散熱系統的占比將達70%，遠高於目前約30%。麥肯錫表示，液冷技術可降低超過27%的能源消耗。

資料中心業者也開始探索非傳統建設方式，包括浮動式資料中心、水下資料中心，甚至將伺服器部署於洞穴或隧道中，為更多不同類型的供應商創造商機。

散熱產品需求強勁，也為台灣供應鏈創造機會，台達電、奇鋐科技、雙鴻科技等公司都因此受惠。

●供應鏈限制

儘管訂單激增，但隨著競爭加劇，市場也開始擔心企業估值偏高，相關供應商的股價漲勢已趨緩。

台達電股價今年來上漲逾90%；HD現代電氣大致持平，較去年超過100%的漲幅明顯降溫；中國的金盤智能科技與英維克股價分別下跌近30%及20%，兩家公司股價在2025年分別大漲118%及244%。

台達電董事長鄭平表示：「即使營收增加，我認為毛利率可能仍會大致維持在目前水準。市場存在許多變數，包括新產品平台、部署延期以及零組件短缺。這些問題在今年下半年可能變得更加嚴峻。」