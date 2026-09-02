「富爸爸」作者清崎驚爆12億美元債務！本人竟稱：富人都這樣玩

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特．清崎靠著宣揚財務成功祕訣賺進大筆財富，卻因龐大的房地產投資，累積驚人的12億美元（約381億元新台幣）債務。

紐約郵報1日報導，今年79歲的清崎曾多次公開談論這個令人咋舌的數字，並主張借錢購買能夠產生收入的資產，是富人採用的策略。他今年夏天接受「致富教育」（Get Rich Education）Podcast訪問時表示：「我負債12億美元。」他坦言一般人「不應該做我做的事」。

清崎也強調，自己從1974年就開始研究如何運用債務，「如果你要學習如何運用債務，最好先接受一些教育」。

不過，這筆龐大債務其實是清崎投資策略的產物。他的前妻兼商業夥伴金姆（Kim Kiyosaki）最近接受《浮華世界》訪問時指出，外界普遍誤解12億美元這個數字，這並不代表清崎個人欠下12億美元。他們與合作夥伴擁有約1500個公寓住宅單位，「嚴格來說，沒錯，我們有這麼多債務」，但這些借款與房地產掛鉤，清崎個人所占的部分很小。

金姆還說，清崎喜歡「說一些令人震驚的話」，會用10億美元等級的債務數字吸引注意，再解釋「為什麼投資債務是好的」。

《浮華世界》指出，隨著房產升值，清崎會以增加的資產淨值作為擔保借入更多資金，並將貸款所得視為免稅收入；他也會將個別投資分別放入不同的有限責任公司（LLC），讓其中一項投資出問題時不致波及其他投資。該雜誌估計，如果清崎聲稱自己每年約有300萬美元（約9516萬元新台幣）收入的說法準確，他所占的債務可能約為3000萬至6000萬美元（約9.5億至19億元新台幣）

清崎形容這種隔離風險的做法是「防火牆」，稱富人就是這樣玩這場遊戲，「如果一切都完蛋了，你可以去找我的律師談」。

本身也是多戶住宅房地產投資人的稅務專家佩雷斯（David A. Perez）表示，他也採用類似策略，並稱清崎的方法是「一個很棒的策略」，背負大量以房地產作為擔保的債務「其實非常正常」。不過，金融顧問公司JPTD Partners創辦人普爾（John Poole）態度較為謹慎，認為債務有好有壞，但到了負債12億美元的程度，「你最好非常清楚自己到底在做什麼」。

普爾表示，在遺產規劃等有限的情況下，以已升值資產作為擔保借款可能合理，但不應無限期依賴這種策略，「總有一天必須付出代價，而且無論金額大小，都要為那一天做好準備。」他還說：「清崎或許會把這稱為『富爸爸債務』，但對一般投資人來說，它可能很快就會變成『窮爸爸破產』。」