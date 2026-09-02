紐西蘭央行二度升息 預告年底前再出手…紐元竟走貶原因曝光

紐西蘭央行連續第二度升息，目標逐步轉向較不具刺激性的貨幣政策，以防範通膨壓力升溫。不過，決策出爐後，紐元匯率轉貶，因交易者聚焦於2027年的利率預測較低。

紐西蘭央行貨幣政策委員會今（2日）宣布將官方現金利率調高1碼，至2.75%，符合彭博對經濟分析師調查的普遍預期。央行最新預測顯示，今年底前仍可能再升息一次、幅度為1碼。根據會議紀錄，委員們一致同意此次升息決定。

在會後聲明中，紐西蘭央行表示：「委員會認為，逐步撤回貨幣刺激措施是適當的做法，以讓通膨率回到2%的目標中點，同時支持經濟成長與就業。」

聲明並指出：「未來的政策決策將取決於委員會對中期通膨風險平衡的判斷。」

紐元在聲明發布後走弱。威靈頓當地時間下午2點05分，紐元兌美元貶值0.59%，報0.5856美元。彭博資訊分析，這反映因交易者將焦點放在2027年的利率預測較低，而投資人原本預期，升息周期將持續到明年年中左右。