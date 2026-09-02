美財長：19國同意解決廉價出口問題 中國持異議

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，20國集團（G20）中有19個成員已同意解決造成全球經濟失衡的「廉價出口」問題，但中國持反對意見。

美聯社報導，貝森特是在為期兩天的財長及央行總裁會議結束時發表上述談話，他在會議中試圖聚焦於經濟成長，並向記者透露他已敦促部分G20官員，參考川普政府利用關稅等措施打擊貿易失衡的做法。

貝森特告訴記者：「我們認為，非市場經濟體持續輸出源源不絕的廉價出口商品，這種狀況並不可持續。」他形容，這是除了一個成員國以外，所有其他G20成員都同意的觀點。

貝森特指出：「顯然，擁有全球最大且不可持續的經常帳盈餘的國家－中華人民共和國，就是持反對意見的國家。」

川普政府呼應許多經濟學家的看法，指責中國造成貿易失衡，導致中國累積大量貿易順差，而美國面臨可觀的貿易逆差。貝森特在今天的閉幕記者會上也預告，美國總統川普即將與中國大陸國家主席習近平會面。

他告訴記者，他在川普第二個任期開始時就警告其他國家，新的美國「關稅壁壘」意味著中國商品將湧入他們的市場。

貝森特表示：「很遺憾的，我是對的。全球其餘國家可能真的需要認真檢討，他們應該做什麼以保護他們公民的就業和製造基礎，才不會讓所有產業外移到海外。」

● 貝森特：AI公司必須更清楚對外說明

貝森特也說，川普與習近平本月稍晚會面時，兩人將討論人工智慧（AI）政策，並指出必須設立更多的防護裝置，以防「非國家行為者」建立自己的模型。

貝森特補充表示，他已直接向業界領袖表明立場，認為AI公司「無論是資料中心建造者、還是實驗室本身，他們在向美國民眾闡述自身立場時，都表現得非常糟糕、非常糟糕」。

「他們將必須承擔部分責任，並且必須說服美國民眾，所有利益不會只落到少數人手中。」

記者會結束後，川普在社群媒體平台上發文表示，G20會議期間「進行了非常富有成效且正面的對話」。他補充說：「其他國家應該效法我們的做法。」

川普政府的關稅政策遭經濟學家與政治人物批評，認為這抬高美國消費者的成本，且在許多情況下是在懲罰盟友。獨立智庫租稅基金會（Tax Foundation）發現，川普政府在2025年全年實施的關稅，使進口消費品的整體零售價格比實施關稅前的趨勢上漲約7%。

最終，美國最高法院於2月裁定，川普根據緊急權力法實施的全面性全球關稅違憲。川普政府一直在重新調整其作法，並在針對所謂的產能過剩與強迫勞動規定展開調查後，考慮對中國進口商品加徵7.5%的關稅。

● 美中在伊朗議題上取得部分共識

貝森特在峰會上與中國財長會面，並表示他們在伊朗議題上存在一些共識，特別是認為伊朗「不能擁有核武」，以及石油與其他商品應在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）自由流通。伊朗已限制荷莫茲海峽通行。

貝森特表示，中國在2025年達到1.2兆美元創新高的貿易順差，是全球經濟成長的障礙之一，他所稱的過度監管也是如此。

全球債務已達到創紀錄的353兆美元新高，美國國債也在8月達到創紀錄的40兆美元。市場一直擔憂美國公債遭到大量拋售，但貝森特告訴記者，在債券市場上，「我不認為我們處於任何危急狀況」。

與此同時，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（AntonSiluanov）出席會議仍持續讓與會者感到不安。希魯阿諾夫8月31日在會議場邊與貝森特會面，但沒有出現在傳統的部長「全家福」合照中。

加拿大財政部長沈潘（François-Philippe Champagne）表示，俄羅斯出席G20會議「讓與會者感到很大的不安，不僅是加拿大，其他的與會同僚也有同樣感受」。

沈潘說：「我們已確保同僚們聽見我們對會議出席者的不滿。」

歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）今天在記者會上表示，現在還不是與俄羅斯關係「正常化」的時候。

貝森特為希魯阿諾夫的出席辯護，他主張：「如果雙方沒有對話，如果他們沒有進行接觸，那麼問題該如何解決？」

貝森特說：「我知道有些歐洲人對這項邀請感到不快」。他說：「如果兩名戰士都退到各自角落，那麼這場可怕的衝突就永遠無法得到解決。」