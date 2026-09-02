Dropbox爆資安事件 約5000帳號遭駭

雲端服務商Dropbox今天表示，上個月約有5000個帳戶遭到入侵，駭客查看並下載儲存在這個雲端儲存平台上的內容。

彭博新聞今天稍早報導這起駭客攻擊事件後，Dropbox證實部分使用者昨天收到公司寄的電子郵件，通知他們的帳號在8月4日至8月21日期間遭未經授權存取。

Dropbox表示，遭入侵帳號中不到1/3帳戶的檔案遭駭客存取。

Dropbox股價於今天盤後交易中下跌約2.4%。

Dropbox向路透社表示，他們發現這次未經授權的存取，僅影響到那些連結未開啟雙重驗證的聯想ID帳號，目前已終止所有透過聯想ID完成驗證的登入權限。

Dropbox已解除聯想ID與Dropbox帳號之間的所有連結，並修改系統設定，要求用戶透過聯想登入帳號前，必須先輸入Dropbox密碼。

Dropbox表示，已向資料保護主管機關通報此事件。

聯想指出，問題源於聯想ID與Dropbox之間的「舊有整合機制」，可能被利用來對特定Dropbox帳號進行非授權的驗證。聯想表示，自家客戶未受影響，目前仍在進行調查。