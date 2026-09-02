瀕危動物網路走私 黑市充斥跨國平台

網路平台竟成瀕危物種的走私天堂！隨著社群媒體與電商平台普及，非法野生動物貿易已從傳統實體黑市轉移至主流網路空間。專家警告，社群平台的演算法與隱私機制，無意間加速了跨國非法貿易的蔓延，恐導致數百種瀕危物種走向滅絕邊緣。

網路交易威脅生態

《ScienceAlert》報導，賣家透過公開或私密社群，公開販售活體珍禽異獸或野生動物產製品，使得非法野生動物貿易正大幅擴張至Facebook、Instagram、TikTok及eBay等主流網路平台。芬蘭赫爾辛基大學保育科學家迪米寧指出，網路上許多非法交易的物種已面臨高滅絕風險，網路平台的無界性更讓保育工作雪上加霜。

事實上，網路交易不僅加速了物種滅絕與生物多樣性流失，更提高了外來種入侵及人畜共通傳染病擴散的風險。英國曼徹斯特都會大學保育生物學家狄克魯茲強調，數位平台的傳播速度與覆蓋範圍將傷害無限放大，徹底改變了傳統的走私路徑。

演算法助長走私鏈

《GreaterGood》報導，非營利組織「Freeland」調查更發現，社群平台的推薦演算法無意間成為助長走私的幫凶，當使用者點閱了一則野生動物貼文，系統便會自動推薦更多包含靈長類、珍稀爬蟲類等非法販售資訊。

如今，聯合國將非法野生動物走私列為全球最獲利的跨國犯罪之一，每年產生數十億美元的非法利益。儘管許多平台設有檢舉機制，但賣家經常使用代碼或表情符號來規避關鍵字審查，導致違規內容下架速度緩慢且缺乏一致性。

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