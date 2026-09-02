特納斯接掌蘋果執行長 迎接AI與摺疊手機新時代

特納斯今天出任蘋果執行長，如何在平衡公司對中國的依賴之際，化解來自白宮沉重的政治壓力，是他面臨最大挑戰之一。目前蘋果雖主導智慧型手機市場，卻在AI領域落後。

法新社報導，這次交接，為蘋果（Apple）前執行長庫克（Tim Cook）長達15年的任期畫下句點。庫克是一手打造蘋果供應鏈的營運專家，如今他將交棒給打造硬體產品的工程師特納斯。

51歲的特納斯2001年加入蘋果設計團隊，一路晉升至硬體工程資深副總裁，直接向庫克彙報。他帶領的工程團隊，負責蘋果旗下全系列產品，其中也包括為公司貢獻絕大部分營收的iPhone系列。

他上任後只有近一週時間能熟悉新業務，因為蘋果將於9月9日舉行年度iPhone發表會，預計將發表首款摺疊手機。

投資公司約克維爾艾夫斯（Yorkville Ives & Co.）合夥人暨資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）表示：「庫克把這個家打理得井井有條，但如今該由特納斯來開創AI這個新篇章了。」

艾夫斯預期，這位新任執行長將發揮所長，專注於硬體創新，同時延續庫克打造的供應鏈體系，「沒有必要去修補已運作順暢的機制」。

部分分析人士曾指出，對於一家急於在AI領域迎頭趕上的公司而言，軟體主管費德里吉（CraigFederighi）才是更合理的人選。

不過，創意策略公司（Creative Strategies）分析師米拉奈西（Carolina Milanesi）認為，這種觀點誤解了消費者實際採用科技產品的方式，「消費者始終是硬體優先，這種情況還會持續很長一段時間；如果你對硬體不感興趣，就不會發現AI的價值所在」。

根據今天提交的證券申報文件，特納斯的基本年薪為300萬美元（約新台幣9480萬元），與庫克擔任執行長時的薪資相同，但加上股票選擇權後，他上任第一年的總薪酬可能高達5800萬美元（約新台幣18.3億元）。