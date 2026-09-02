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戴森跨界賣牙刷 一支1.58萬元！邊刷邊清齒縫 亞馬遜、好市多陸續上架

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戴森跨界推出AI電動牙刷CameraJet，創辦人坦言不知道市場規模，賣不好就會停產。擷自戴森線上商城擷自戴森線上商城
戴森跨界推出AI電動牙刷CameraJet，創辦人坦言不知道市場規模，賣不好就會停產。擷自戴森線上商城擷自戴森線上商城

繼要價400美元的吹風機後，戴森（Dyson）2日發表首款口腔護理產品CameraJet，這款AI電動牙刷標價499美元（約台幣1.58萬元），主打刷牙時同步清潔齒縫，預計9月起在Sephora、百事買（BestBuy）、亞馬遜（Amazon）上架，秋季稍晚還將進入好市多（Costco）。

根據華爾街日報報導，CameraJet搭載微型相機，每秒分析28張即時影像，辨識牙縫後噴出錐狀水柱，達到使用牙線清潔的效果。工程團隊設計專用幫浦與不受手持角度影響的無重力儲水槽，以穩定控制水流，還推出搭配使用的非發泡牙膏。

現年79歲的創辦人戴森（James Dyson）表示，自己雖然勤用牙線，但每次洗牙，仍常刮出硬化牙菌斑，還被醫師念上幾句。這個經驗促使旗下團隊花六年時間研發出這款雙效牙刷。

戴森坦言，他不了解口腔護理市場的規模有多大，也不清楚能賣出多少支CameraJet。如果最後證明這不是一門好生意，會果斷停產，就像當年放棄缺乏商業可行性的電動車計畫一樣。

戴森以吸塵器、吹風機及空氣清淨機等氣流技術聞名，CameraJet則是該公司少見的液體技術應用。戴森去年營收約83億美元。

戴森跨界賣起AI電動牙刷，主打刷牙時同步清潔齒縫。擷自戴森線上商城
戴森跨界賣起AI電動牙刷，主打刷牙時同步清潔齒縫。擷自戴森線上商城

好市多 亞馬遜 吹風機

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