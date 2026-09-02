蘋果新CEO特納斯入駐微博 一句「你好」吸2.7萬粉 年薪也登熱搜

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上任第一天就來到大陸社群平台「報到」。他1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。與此同時，「蘋果新任CEO年薪曝光」也登上百度熱搜，引發大陸網友關注。

特納斯的微博目前僅關注2個帳號，分別是剛卸任蘋果執行長、轉任董事會執行主席的庫克（Tim Cook），以及蘋果大中華區董事總經理葛越。

從特納斯微博頁面可見，他的首篇貼文截至2日上午9時多已有逾1.1萬人按讚，留言超過3,500則。留言區有人叫他「爸爸」，有人問「互關嗎？」也有網友直接追問「Apple Intelligence（蘋果智能）什麼時候能在中國使用？」

據極目新聞報導，特納斯1日深夜入駐微博，並以中英文發文向網友打招呼。相較於2日清晨7時多粉絲數約2萬人，短短2個多小時又增加約7,000人。

就在特納斯入駐微博受到關注之際，他接掌蘋果後的薪酬待遇也成為大陸網友討論焦點。百度熱搜2日上午出現「蘋果新任CEO特納斯年薪曝光」的話題。

綜合陸媒報導，根據蘋果向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，特納斯自9月1日起接任執行長後，年度基本薪資調升至300萬美元（約新台幣9,509萬元）。蘋果董事會薪酬委員會並核准，他將於2027財年獲得目標價值5,500萬美元（約新台幣17億元）的年度股權獎勵。

其中75%的股權獎勵將採績效型限制性股票單位，是否歸屬取決於蘋果相較標普500指數成分企業的股東總報酬表現。其餘25%則為按任職時間歸屬的限制性股票單位，分4年發放。特納斯另獲一筆按2026財年擔任CEO時間比例計算、目標價值約250萬美元的限制性股票獎勵。

現年51歲的特納斯，此前擔任蘋果硬體工程高級副總裁，2001年加入蘋果產品設計團隊，2013年升任硬體工程副總裁，2021年進入公司高層團隊。蘋果1日正式完成執行長交接，由特納斯接替庫克，庫克則轉任董事會執行主席。SEC文件也確認，特納斯自9月1日起正式擔任蘋果CEO。

另，特納斯上任首日也向全體員工發出內部信，提到蘋果下周將舉行新品發表活動，並形容這場發表會將相當精彩。