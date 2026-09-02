快訊

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

特納斯接任蘋果執行長！首日預告「發表會將非常精彩」 X帳號首發吸4千萬點閱

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果新CEO特納斯入駐微博 一句「你好」吸2.7萬粉 年薪也登熱搜

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。圖／截自微博
蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。圖／截自微博

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上任第一天就來到大陸社群平台「報到」。他1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。與此同時，「蘋果新任CEO年薪曝光」也登上百度熱搜，引發大陸網友關注。

特納斯的微博目前僅關注2個帳號，分別是剛卸任蘋果執行長、轉任董事會執行主席的庫克（Tim Cook），以及蘋果大中華區董事總經理葛越。

從特納斯微博頁面可見，他的首篇貼文截至2日上午9時多已有逾1.1萬人按讚，留言超過3,500則。留言區有人叫他「爸爸」，有人問「互關嗎？」也有網友直接追問「Apple Intelligence（蘋果智能）什麼時候能在中國使用？」

據極目新聞報導，特納斯1日深夜入駐微博，並以中英文發文向網友打招呼。相較於2日清晨7時多粉絲數約2萬人，短短2個多小時又增加約7,000人。

就在特納斯入駐微博受到關注之際，他接掌蘋果後的薪酬待遇也成為大陸網友討論焦點。百度熱搜2日上午出現「蘋果新任CEO特納斯年薪曝光」的話題。

綜合陸媒報導，根據蘋果向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，特納斯自9月1日起接任執行長後，年度基本薪資調升至300萬美元（約新台幣9,509萬元）。蘋果董事會薪酬委員會並核准，他將於2027財年獲得目標價值5,500萬美元（約新台幣17億元）的年度股權獎勵。

其中75%的股權獎勵將採績效型限制性股票單位，是否歸屬取決於蘋果相較標普500指數成分企業的股東總報酬表現。其餘25%則為按任職時間歸屬的限制性股票單位，分4年發放。特納斯另獲一筆按2026財年擔任CEO時間比例計算、目標價值約250萬美元的限制性股票獎勵。

現年51歲的特納斯，此前擔任蘋果硬體工程高級副總裁，2001年加入蘋果產品設計團隊，2013年升任硬體工程副總裁，2021年進入公司高層團隊。蘋果1日正式完成執行長交接，由特納斯接替庫克，庫克則轉任董事會執行主席。SEC文件也確認，特納斯自9月1日起正式擔任蘋果CEO。

另，特納斯上任首日也向全體員工發出內部信，提到蘋果下周將舉行新品發表活動，並形容這場發表會將相當精彩。

特納斯 微博 蘋果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果新CEO薪酬首曝光：特納斯年薪破18億元 庫克轉任董事長薪水降

庫克今天向公司告別、卸任執行長交棒特納斯 告別信致敬賈伯斯

特納斯接掌蘋果但老上司庫克盯著 這種CEO「在職訓練」好嗎？

喬布斯後…蘋果了無新意？新CEO特納斯拚AI創意引擎

相關新聞

「富爸爸」作者清崎驚爆12億美元債務！本人竟稱：富人都這樣玩

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特．清崎靠著宣揚財務成功祕訣賺進大筆財富，卻因龐大的房地產投資，累積驚人的12億美元（約381億元新台幣）債務。

紐西蘭央行二度升息 預告年底前再出手…紐元竟走貶原因曝光

紐西蘭央行連續第二度升息，目標逐步轉向較不具刺激性的貨幣政策，以防範通膨壓力升溫。不過，決策出爐後，紐元匯率轉貶，因交易者聚焦於2027年的利率預測較低。

戴森跨界賣牙刷 一支1.58萬元！邊刷邊清齒縫 亞馬遜、好市多陸續上架

繼要價400美元的吹風機後，戴森（Dyson）2日發表首款口腔護理產品CameraJet，這款AI電動牙刷標價499美元（約台幣1.58萬元），主打刷牙時同步清潔齒縫，預計9月起在Sephora、百事買（BestBuy）、亞馬遜（Amazon）上架，秋季稍晚還將進入好市多（Costco）。

蘋果新CEO特納斯入駐微博 一句「你好」吸2.7萬粉 年薪也登熱搜

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上任第一天就來到大陸社群平台「報到」。他1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。與此同時，「蘋果新任CEO年薪曝光」也登上百度熱搜，引發大陸網友關注。

蘋果新CEO薪酬首曝光：特納斯年薪破18億元 庫克轉任董事長薪水降

蘋果公司表示，新任執行長特納斯（John Ternus）在2027會計年度的薪酬方案價值約為5,800萬美元（新台幣約18.4億元），而原執行長庫克接任執行董事長後，薪酬約為4,700萬美元（新台幣約14.9億元）。

德國對陸貿易政策轉硬！擬數周內推加關稅等措施

過去擔心北京反制汽車等重要產業，德國對採取強硬對陸貿易措施始終有所顧忌，如今這一態度正在轉變。德國財長克林拜耳（Lars Klingbeil）表示，政府預計未來數周內敲定一系列對陸貿易措施，應對德方所稱大陸「不公平」的貿易行為，其中不排除對混合動力汽車等產品加徵額外關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。