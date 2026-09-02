蘋果新CEO薪酬首曝光：特納斯年薪破18億元 庫克轉任董事長薪水降

蘋果公司表示，新任執行長特納斯（John Ternus）在2027會計年度的薪酬方案價值約為5,800萬美元（新台幣約18.4億元），而原執行長庫克接任執行董事長後，薪酬約為4,700萬美元（新台幣約14.9億元）。

蘋果1日向美國證管會（SEC）提交文件，公布了上述資訊，這也是特納斯正式接任執行長的首日。這位新任執行長的年度基本薪資為300萬美元，並將在明年獲得一筆目標價值5,500萬美元的股票獎勵。

現年65歲的庫克在擔任執行長15年後交棒給特納斯。在庫克的任期內，蘋果拓展至新的產品領域，年度營收也提升至接近5,000億美元，股價上漲超過2,200%，表現遠遠超越大盤。

現年51歲的特納斯在2026會計年度（延續至明年9月）將獲得按比率計算的限制型股票單位，價值約250萬美元。他所獲股票獎勵中的75%，將依據蘋果相對於標普500指數其他公司的表現來決定；另外25%則與以時間為基礎的股票單位掛鉤，這些股票將每半年分批授予。

庫克在新的執行董事長職務下，基本年薪將從300萬美元降至200萬美元，而他2027年的股票獎勵目標價值為4,500萬美元。他的薪酬與蘋果公司績效的連動程度也將降低，其中只有50%與蘋果相較於標普500的表現掛鉤。

庫克在2025年擔任執行長期間的總薪酬為7,430萬美元。

特納斯與庫克此次獲得新股票獎勵的實質價值，將隨著蘋果股價波動。庫克曾表示，他計劃長期擔任執行董事長一職。

蘋果從未公開特納斯先前擔任硬體工程資深副總裁時的薪酬，但這一管理階層的高階主管，通常包括股票、薪資及獎金在內，每年總薪酬通常約2,500萬美元。

蘋果在周二提交的文件中，並未說明兩位高階主管還可能獲得多少現金獎金，不過這類獎金通常約為基本薪資的兩倍。蘋果通常會在年初股東大會召開前，公布更多相關細節。