德國對陸貿易政策轉硬！擬數周內推加關稅等措施

過去擔心北京反制汽車等重要產業，德國對採取強硬對陸貿易措施始終有所顧忌，如今這一態度正在轉變。德國財長克林拜耳（Lars Klingbeil）表示，政府預計未來數周內敲定一系列對陸貿易措施，應對德方所稱大陸「不公平」的貿易行為，其中不排除對混合動力汽車等產品加徵額外關稅。

據彭博報導，克林拜爾日前在美國南卡羅來納州斯帕坦堡參觀BMW工廠後表示，德國製造業對大陸的看法正逐漸轉變，企業對大陸的態度也變得更為審慎，這讓德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府更有空間，在對陸政策上採取較強硬立場。

克林拜耳說，「可以看到，德國工業界目前也正在發生轉變，人們對中國的看法也變得更加批判」，他也表示，這讓政府更有理由「更明確地制定對中路線」。

報導指，梅爾茨政府近幾個月已逐步收緊對陸政策，並尋求為德國產業提供更強的保護。柏林過去一直對強硬措施有所顧忌，主要擔心北京可能對高度依賴大陸市場的重要產業採取反制，包括汽車業。不過，克林拜耳表示，德國目前的立場正在改變。他強調，德國不尋求與大陸對抗，但「中國已經不再遵守規則，因此我們必須改變自己的立場」。

至於可能採取哪些措施？克林拜耳說，包括要求希望進入德國或歐洲市場的大陸企業與當地企業成立合資公司；對混合動力汽車等產品加徵額外關稅；以及透過所謂「購買歐洲產品」（Buy European）策略，在採購時優先選擇德國或歐洲其他地區製造的商品。

他還說，德國政府如果就相關措施達成共識，接下來也會推動歐盟層級採取行動。

路透日前報導，德國工業界正加大對梅爾茨政府施壓，要求在貿易問題上對北京採取更強硬立場，以更有力措施應對其所稱來自大陸企業的不公平競爭。德國去年對大陸貿易逆差達893億歐元（約新台幣3.3兆元），進口增加、出口下滑，也讓德國企業要求政府採取行動的聲浪升高。

克林拜耳本周赴美國北卡羅來納州艾許維爾出席20國集團（G20）財長會議。他表示，主要經濟體應共同協助穩定地緣政治局勢，以支持經濟成長，並形容關稅爭端、伊朗及烏克蘭戰爭等衝突，都是經濟發展的「毒藥」。

報導提到，他也批評俄羅斯財長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）出席這次G20會議，以及美國財政部未向部分媒體記者核發採訪證的決定。包括彭博新聞與《華爾街日報》在內的數家媒體記者，未獲准採訪本周的G20會議。