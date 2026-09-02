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貝森特大招失靈？30年期美公債殖利率彈回5.27% 但9/9才見真章

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美財長貝森特。路透
美財長貝森特。路透

美國最長天期公債殖利率，已反彈到財政部長貝森特上月宣布擴大債券買回計畫前的水準。貝森特當時突然出手，試圖阻擋殖利率漲勢。

他那一招短暫見效。但席捲全球市場的賣壓隨後又推高了美國政府的借貸成本。周二，美國30年期公債殖利率來到5.27%，持平於貝森特8月19日宣布措施前的水準。10年期公債殖利率則比當時高逾10個基點，來到大約4.8%，是2025年1月以來最高。

市場訊號很明確：單次非例行性的債券買回操作調整，安撫不了憂心通貨膨脹與政府負債的投資人。

美國銀行美國利率策略主管Mark Cabana說，「利率市場守不住像樣的跌幅」，投資人要求更高的補償，才願意持有長天期公債。

對聯準會政策最敏感的2年期美債殖利率，周二上升6個基點至4.4%。市場估計聯準會本月升息機率約70%。30年期公債殖利率則略低於財政部干預前創下的19年高點。

油價衝擊與政府支出疑慮也影響到全球各國的長債。德國30年期公債殖利率觸及2011年以來最高，英國升至1998年來最高，澳洲則刷新2016年有數據以來的紀錄，彭博全球主權債券指數也攀上近20年高點。

彭博策略師Brendan Fagan表示，債券買回不能取代結構性壓低殖利率的努力。已開發市場正進入實質利率較高的環境，主要是名目經濟成長轉強、中性利率上升、AI相關投資大增，以及民間擴大發債與公債競逐資金。買回操作面臨強勁逆風。

但這不代表貝森特的努力毫無效果。擴大買回要到9月9日才啟動，最終規模還是未知數。財政部只說至少增加一倍，沒公布具體金額。市場指標顯示，如果財政部沒干預，美國長期借貸成本可能比現在更高。

貝森特淡化殖利率近期走勢。他稱先前的措施是為了引導失序市場回歸正軌，還說「我不覺得有問題，市場就是市場」。但殖利率持續上升，凸顯了他面臨的難題。他先前曾誇口，財政部有「大型工具箱」可控制殖利率。

Pantera資本管理公司創辦人Dan Morehead直言：「虛張聲勢唯一能奏效的辦法，是牌桌上沒人知道你在唬人。我覺得這次適得其反。」

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