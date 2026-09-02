輝達傳最快本周敲定收購Hugging Face價碼140億美元 布局開源AI領域

根據彭博資訊報導，據知情人士透露，輝達（NVIDIA）正就收購AI新創公司Hugging Face展開進一步的談判，這筆交易的總金額可能達到約140億美元。

其中一名知情人士表示，輝達可能最快在本周達成以129億美元收購Hugging Face的協議。這筆交易還可能包括一項規模達10億美元的員工留任方案，以留住Hugging Face的員工。

知情人士表示，目前尚未達成最終協議，交易時間與細節仍可能改變。輝達與Hugging Face的公司代表均拒絕置評。

收購Hugging Face將成為輝達執行長黃仁勳推動AI擴大受採用、擴大客戶版圖以來最大的一筆布局。這項交易將讓輝達掌控一個重要的AI平台，全球開發者可以在這個平台上展示並分享AI模型。

黃仁勳致力於推動所謂的開源的AI 模型，希望避免AI技術被少數大型企業壟斷。目前這些大型企業雖然是輝達最大的一批營收來源，但同時也都在積極開發自己的AI晶片，並試圖在AI領域取得主導地位。

目前輝達已經是Hugging Face的投資者之一，其他投資者還包括Alphabet旗下的Google、亞馬遜、英特爾以及 Salesforce等公司。

Hugging Face成立於2016年，營運一個AI模型分享平台，其他使用者可以免費使用平台上的模型。這家新創公司在三年前的一輪募資中，估值達到45億美元。

Business Insider稍早已報導輝達與Hugging Face協商的消息。

Hugging Face開發AI軟體，並為其他企業提供AI模型託管服務。該公司曾捲入一起網路安全事件：OpenAI正在測試的一個模型意外入侵了Hugging Face的平台。這起事件引發外界對先進AI技術安全性的高度警戒。OpenAI曾表示，如果能更早做出反應，原本可能可以阻止這起針對Hugging Face系統的攻擊。

過去一年，輝達已達成多筆交易。其中包括今年8月與AI新創公司Poolside達成一項60億美元的授權協議，當中也包括向該公司許多員工提供工作機會。此外，輝達也斥資約200億美元，收購AI晶片新創公司Groq的大部分業務。

輝達是全球市值最高的公司，也是全球領先的AI加速器製造商。AI加速器是用於訓練及運作AI模型的晶片。近年來，輝達持續擴充其他技術領域，包括軟體，希望藉此進一步擴大整體AI經濟的規模。