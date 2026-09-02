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戴爾財測大驚喜！台日陸伺服器供應鏈可望沾光 仁寶等受惠股一次看
戴爾科技（Dell Technologies）宣布，將全年營收預測大幅調高250億美元，再度印證AI伺服器需求正以驚人速度成長。受此利多消息激勵，亞洲電腦、伺服器及零組件相關股票可能跟進上揚。
根據彭博彙整資料，多家亞洲供應商與戴爾業務往來密切。日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）約9%的營收來自戴爾。台灣組裝廠仁寶（2324）的占比更高達43%，電池模組廠順達科技（3211）也有17%的營收來自戴爾。此外，和碩（4938）、緯創（3231）、英業達（2356）及宸鴻等，都是潛在受惠對象。
台灣伺服器品牌與製造商華碩（2357）、緯穎（6669）和宏碁（2353），也備受市場關注。
日本伺服器製造商富士通與NEC，以及零組件供應商太陽誘電、村田製作所，同樣值得留意。
其他亞洲伺服器業者還有在香港上市的聯想集團，以及中國大陸伺服器廠商浪潮資訊、紫光股份、中科曙光、中興通訊。
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