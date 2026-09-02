戴爾財報／AI伺服器需求超旺！全年營收大幅上調250億美元 盤後狂飆8%

戴爾科技（Dell Technologies）1日將全年營收預測大幅上調250億美元，且今年第二度調高獲利展望，反映市場對AI伺服器的需求激增，消息激勵戴爾股價在1日盤後大漲8%。

戴爾周二在聲明中表示，在截至2027年1月的會計年度，營收預期將達約1,920億美元，其中740億美元將來自AI伺服器銷售。這遠高於5月時預期的約1,670億美元，也超越彭博彙整分析師平均預估的1,738億美元。

根據彭博資訊報導，戴爾對AI伺服器的最新預測的營收，代表比上一年度增加三倍。這也是戴爾連續第五季公布高於市場預期的全年營收展望。

AI伺服器需求超旺 過去12個月取得1,300億美元訂單

在AI需求爆發之際，戴爾正取得更多伺服器訂單，包括搭載輝達（NVIDIA）AI晶片的高階伺服器，以及傳統伺服器。戴爾同時也嚴控支出，其中一項做法是提高PC價格，以反映記憶體成本大幅上升的影響。該公司表示，目前營運支出僅占營收的8%，是戴爾有史以來最低的水準。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）在財報會議上表示：「過去12個月，我們已經取得超過1,300億美元的AI伺服器訂單。」「僅在過去兩季，我們從傳統伺服器與網路設備所創造的營收，就幾乎相當於公司歷史上任何一個完整年度的營收。」

在扣除部分成本後，戴爾預估本年度每股盈餘25.50美元，遠高於分析師平均預估的19.10美元，也較先前預期的17.9美元大幅上調。

戴爾股價在盤後交易一度上漲約10%，漲幅稍後收斂至8%左右， 報每股459.60美元。今年來，戴爾股價已上漲超過三倍，不過已自8月13日的高點回檔約14%。

慧與科技（HPE）和美超微（Super Micro）的股價也在盤後交易中分別上漲3%與1%。

AI伺服器訂單積壓達950億美元 PC部門營收也增加

戴爾的AI設備已經吸引包括CoreWeave與Nscale在內的客戶，同時也獲得企業客戶及大型AI服務商的採用。

戴爾表示，在上季末，AI伺服器訂單積壓達950億美元，這項數字代表未來可望實現的營收。

在截至7月底止的一季，戴爾營收較去年同期大增58%至470億美元。扣除部分項目後，每股盈餘7.04美元，分別高於分析師預估的448億美元與4.90美元。

其中，PC部門營收增加20%至150億美元，營業利益成長42%至11億美元。目前整體PC產業的出貨量正在下降，但銷售額卻在上升，主要原因是產品價格提高。戴爾透過將不斷上升的記憶體成本轉嫁給消費者，來維持自身的獲利能力。

此外，戴爾也受惠於儲存系統銷售獲利能力提高。公司先前投入時間精簡產品陣容，並增加產品功能，現在開始看到這些措施帶來的效益。