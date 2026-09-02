快訊

川普限縮出生公民權新招曝光！小孩辦美國護照 父母也得證明身分

「以他為榮！」兒交換學生遭綠轟特權 蔣萬安：我們不領教育局補助

美伊三天內二度交火！川普撂話更大攻擊在後頭 伊朗反擊美軍基地

聽新聞
0:00 / 0:00

戴爾財報／AI伺服器需求超旺！全年營收大幅上調250億美元 盤後狂飆8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
戴爾科技1日將全年營收預測大幅上調250億美元。圖為今年5月18日時，輝達執行長黃仁勳在一場活動上為戴爾的伺服器產品簽名。美聯社
戴爾科技1日將全年營收預測大幅上調250億美元。圖為今年5月18日時，輝達執行長黃仁勳在一場活動上為戴爾的伺服器產品簽名。美聯社

戴爾科技（Dell Technologies）1日將全年營收預測大幅上調250億美元，且今年第二度調高獲利展望，反映市場對AI伺服器的需求激增，消息激勵戴爾股價在1日盤後大漲8%。

戴爾周二在聲明中表示，在截至2027年1月的會計年度，營收預期將達約1,920億美元，其中740億美元將來自AI伺服器銷售。這遠高於5月時預期的約1,670億美元，也超越彭博彙整分析師平均預估的1,738億美元。

根據彭博資訊報導，戴爾對AI伺服器的最新預測的營收，代表比上一年度增加三倍。這也是戴爾連續第五季公布高於市場預期的全年營收展望。

AI伺服器需求超旺 過去12個月取得1,300億美元訂單

在AI需求爆發之際，戴爾正取得更多伺服器訂單，包括搭載輝達（NVIDIA）AI晶片的高階伺服器，以及傳統伺服器。戴爾同時也嚴控支出，其中一項做法是提高PC價格，以反映記憶體成本大幅上升的影響。該公司表示，目前營運支出僅占營收的8%，是戴爾有史以來最低的水準。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）在財報會議上表示：「過去12個月，我們已經取得超過1,300億美元的AI伺服器訂單。」「僅在過去兩季，我們從傳統伺服器與網路設備所創造的營收，就幾乎相當於公司歷史上任何一個完整年度的營收。」

在扣除部分成本後，戴爾預估本年度每股盈餘25.50美元，遠高於分析師平均預估的19.10美元，也較先前預期的17.9美元大幅上調。

戴爾股價在盤後交易一度上漲約10%，漲幅稍後收斂至8%左右， 報每股459.60美元。今年來，戴爾股價已上漲超過三倍，不過已自8月13日的高點回檔約14%。

慧與科技（HPE）和美超微（Super Micro）的股價也在盤後交易中分別上漲3%與1%。

AI伺服器訂單積壓達950億美元 PC部門營收也增加

戴爾的AI設備已經吸引包括CoreWeave與Nscale在內的客戶，同時也獲得企業客戶及大型AI服務商的採用。

戴爾表示，在上季末，AI伺服器訂單積壓達950億美元，這項數字代表未來可望實現的營收。

在截至7月底止的一季，戴爾營收較去年同期大增58%至470億美元。扣除部分項目後，每股盈餘7.04美元，分別高於分析師預估的448億美元與4.90美元。

其中，PC部門營收增加20%至150億美元，營業利益成長42%至11億美元。目前整體PC產業的出貨量正在下降，但銷售額卻在上升，主要原因是產品價格提高。戴爾透過將不斷上升的記憶體成本轉嫁給消費者，來維持自身的獲利能力。

此外，戴爾也受惠於儲存系統銷售獲利能力提高。公司先前投入時間精簡產品陣容，並增加產品功能，現在開始看到這些措施帶來的效益。

戴爾科技（Dell Technologies）1日將全年營收預測大幅上調250億美元，反映市場對AI伺服器的需求激增。路透
戴爾科技（Dell Technologies）1日將全年營收預測大幅上調250億美元，反映市場對AI伺服器的需求激增。路透

戴爾 伺服器 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達帶旺AI鏈！00406A擠進成交前五大 年化配息率17.2％吸睛

惠普財報佳 股價不捧場

00830經理人李翰林：費半長線動能強勁

衝刺AI！Google高層密訪台鏈 仁寶、廣達、鴻海等受惠

相關新聞

今晨國際頭條一次看／美伊交火升高 油價美債同步震盪

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

美三天內第二度打擊伊朗 西德州原油突破90美元

美國周二對伊朗革命衛隊目標發動新一輪打擊，報復伊朗企圖在荷莫茲海峽布設水雷，以及向美軍駐約旦基地發射飛彈。伊朗揚言嚴厲反擊。雙方衝突再度升高，布蘭特原油一度衝破95美元，西德州原油自7月下旬以來首見站上每桶90美元，歐洲天然氣價格也升至2023年1月以來最高。

戴爾財測大驚喜！台日陸伺服器供應鏈可望沾光 仁寶等受惠股一次看

戴爾科技（Dell Technologies）宣布，將全年營收預測大幅調高250億美元，再度印證AI伺服器需求正以驚人速度成長。受此利多消息激勵，亞洲電腦、伺服器及零組件相關股票可能跟進上揚。

戴爾財報／AI伺服器需求超旺！全年營收大幅上調250億美元 盤後狂飆8%

戴爾科技（Dell Technologies）1日將全年營收預測大幅上調250億美元，且今年第二度調高獲利展望，反映市場對AI伺服器的需求激增，消息激勵戴爾股價在1日盤後大漲8%。

台積電ADR跌0.3% 日月光與聯電ADR逆勢上漲

台股ADR周二（1日）漲跌互見，儘管費城半導體指數挫跌逾2%，但日月光和聯電ADR逆勢上漲，台積電ADR也相對抗跌，收盤小跌0.32%，報每股414.00美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,620.83元，較台北交易股票溢價率為7.41%。

美股收盤／四大指數收黑 費半挫跌2% 公債拋售、油價大漲拖累市場情緒

美國股市本月開局不利，四大指數周二（1日）均大幅收低，中東敵對行動升級推高油價，全球債券拋售加劇，反映市場日益預期各國央行將不得不加快升息步調，全球主權債務殖利率升至數年高位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。