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美伊三天內二度交火！川普撂話更大攻擊在後頭 伊朗反擊美軍基地

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今晨國際頭條一次看／美伊交火升高 油價美債同步震盪

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美軍1日再度打擊伊朗境內防空、雷達、布雷設備與通訊設施，稱是回應伊朗企圖攻擊荷莫茲商船與中東美軍。路透
美軍1日再度打擊伊朗境內防空、雷達、布雷設備與通訊設施，稱是回應伊朗企圖攻擊荷莫茲商船與中東美軍。路透

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美伊再度交火 荷莫茲控制權成角力核心

U.S. and Iran Trade Strikes in Latest Fight for Control of Hormuz

摘要

美伊周二再度交火，爭奪荷莫茲海峽控制權。川普稱，美軍再次打擊伊朗境內目標，是報復伊朗週末企圖在海峽布雷，並鎖定中東美軍人員；這波行動延續兩國對關鍵航道的直接軍事角力。

為何重要

荷莫茲是全球能源運輸要道，美伊軍事角力若持續升級，航運安全、油價與美軍區域部署都會直接承壓。

華盛頓郵報

美軍再轟伊朗防空雷達 伊朗飛彈無人機反擊

U.S. carries out new military strikes in Iran

摘要

美軍周二再度打擊伊朗境內防空、雷達、布雷設備與通訊設施，稱是回應伊朗企圖攻擊荷莫茲商船與中東美軍。伊朗隨即以飛彈和無人機反擊，美方當晚仍在攔截，暫無美軍傷亡報告。

為何重要

約5萬名美軍部署區域並執行海上封鎖，交火從航運安全延伸至美軍基地，增加誤判與擴大戰事風險。

金融時報

美國三天內二度空襲伊朗 油價與美債殖利率齊升

US launches further strikes on Iran as conflict flares up

摘要

美國三天內第二度打擊伊朗，鎖定防空與通訊等設施，回應伊朗攻擊駐約旦美軍及企圖在荷莫茲海峽布雷；伊朗稱已反擊。戰事再升高推動布蘭特原油上漲4.6%至每桶94.65美元，美債殖利率升至當日高點。

為何重要

金融市場已把戰事迅速轉化成能源與通膨風險，油價與殖利率同步上行，增加各國央行與政府政策壓力。

衛報

美國再空襲伊朗 德黑蘭警告阻斷波斯灣石油出口

US launches new airstrikes on Iranian targets as hostilities flare

摘要

美國周二再對伊朗發動空襲，美中央司令部稱目標是革命衛隊設施，理由是近期對商船與美軍的攻擊企圖。伊朗南部多地傳出爆炸；德黑蘭則警告將阻止波斯灣石油出口，顯示週末交火正演變成更廣泛軍事升級。

為何重要

原本轉向封鎖、制裁的半年戰事重新回到直接交火，荷莫茲航道與波斯灣能源出口再成軍事施壓核心。

路透

美伊戰事數週來最劇烈升級 油價升至五週高點

US launches new strikes on Iran as Tehran hits back in widening conflict

摘要

美國周二大規模空襲伊朗後，伊朗以飛彈與無人機反擊，形成數週來最嚴重升級。伊朗革命衛隊稱攻擊約旦美軍基地造成重大傷亡，但兩名美國官員表示暫無傷亡；同時油價每桶上漲逾4美元，升至五週高點。

為何重要

軍事升級已同步衝擊能源市場，且伊朗揚言進一步封鎖荷莫茲，全球約五分之一石油曾經由此運輸。

美聯社

美軍完成新一輪攻擊 伊朗向約旦美軍基地發射飛彈

Live updates: US and Iran exchange fire after abrupt end to month without military action

摘要

美軍周二完成新一輪對伊朗攻擊，鎖定防空、雷達、海上與布雷能力及通訊設施；伊朗隨後向駐美軍的約旦發射彈道飛彈。伊朗國營媒體稱美軍攻擊波及南部民用地點與一處民航機場，川普則警告若再報復將遭更猛烈打擊。

為何重要

一個月未有軍事行動的空檔已結束，雙方重新進入攻擊與報復循環，停火與談判空間明顯縮小。

（本文與AI協作）

油價 美債 美伊

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