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美三天內第二度打擊伊朗 西德州原油突破90美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美伊衝突再度升級，荷莫茲海峽運輸風險推升全球油氣價格及公債殖利率。圖為船隻8月28日航行於伊朗阿巴斯港海灘附近的荷莫茲海峽。路透
美伊衝突再度升級，荷莫茲海峽運輸風險推升全球油氣價格及公債殖利率。圖為船隻8月28日航行於伊朗阿巴斯港海灘附近的荷莫茲海峽。路透

美國周二對伊朗革命衛隊目標發動新一輪打擊，報復伊朗企圖在荷莫茲海峽布設水雷，以及向美軍駐約旦基地發射飛彈。伊朗揚言嚴厲反擊。雙方衝突再度升高，布蘭特原油一度衝破95美元，西德州原油自7月下旬以來首見站上每桶90美元，歐洲天然氣價格也升至2023年1月以來最高。

這是美軍三天內第二輪空襲，雙方先前歷經大約一個月的相對平靜期。伊朗媒體報導，南部阿巴斯港、恰巴哈爾、格什姆島等地傳出爆炸，並宣稱已展開報復，但未說明攻擊目標。

美國總統川普表示，如果德黑蘭反擊，美軍將以更強硬行動再出手回應。

局勢升級，推動11月交割布蘭特原油盤中最高上漲5.48%，至每桶95.45美元，稍後回落至94.65美元。10月交割的西德州油價上漲5.2%至90.22美元。

荷莫茲海峽液化天然氣運輸近乎停擺，推升荷蘭近月天然氣期貨一度上漲6.5%，稍後報每兆瓦時73.95歐元。歐洲天然氣庫存僅約65%，創2009年有紀錄以來同期最低，此時距冬季補充庫存只剩一個月。

能源價格上漲加深通膨及利率疑慮。美國10年期公債殖利率上升0.05個百分點至4.79%，為2025年初以來最高。日本10年期公債殖利率稍早觸及1996年以來最高點，英國公債殖利率則達到2008年以來最高水準。

此次打擊之前，周一晚間有兩艘穿梭運送波斯灣原油的油輪遇襲，其中一艘航行在美方宣稱安全、靠近阿曼海岸的航線上。伊朗國會議長卡利巴夫警告，若美國封鎖伊朗港口、阻止伊朗出口原油，伊朗將以武力突破封鎖，並阻止波斯灣石油出口。

卡達表示斡旋仍在進行。巴基斯坦總理夏立夫稱，今年6月於伊斯蘭堡達成的和平框架，仍是實現和平的最佳途徑。

伊朗 約旦 荷莫茲海峽

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