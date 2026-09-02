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台積電ADR跌0.3% 日月光與聯電ADR逆勢上漲
台股ADR周二（1日）漲跌互見，儘管費城半導體指數挫跌逾2%，但日月光和聯電ADR逆勢上漲，台積電ADR也相對抗跌，收盤小跌0.32%，報每股414.00美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,620.83元，較台北交易股票溢價率為7.41%。
台指期夜盤1日收盤下跌522點，跌幅1.1%，報46,679點。
道瓊工業指數1日收盤下跌418.97點，跌幅0.79%，收52,766.93點；標普500指數下跌54.67點，跌幅0.71%，收7,631.47點；那斯達克指數下跌271.11點，跌幅1.03%，收26,099.77點。
費城半導體指數下跌246.44點，跌幅2.1%，報11,288.61點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 592.38 +1.30 610.00 -2.89
中華電 CHT 136.87 +0.07 136.00 0.64
台積電 TSM 2,620.83 -0.32 2,440.00 7.41
聯電 UMC 129.59 +2.97 132.50 -2.20
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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