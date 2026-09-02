台積電ADR跌0.3% 日月光與聯電ADR逆勢上漲

美國周二對伊朗革命衛隊目標發動新一輪打擊，報復伊朗企圖在荷莫茲海峽布設水雷，以及向美軍駐約旦基地發射飛彈。伊朗揚言嚴厲反擊。雙方衝突再度升高，布蘭特原油一度衝破95美元，西德州原油自7月下旬以來首見站上每桶90美元，歐洲天然氣價格也升至2023年1月以來最高。

2026-09-02 07:31