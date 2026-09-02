美股收盤／四大指數收黑 費半挫跌2% 公債拋售、油價大漲拖累市場情緒

美國股市本月開局不利，四大指數周二（1日）均大幅收低，中東敵對行動升級推高油價，全球債券拋售加劇，反映市場日益預期各國央行將不得不加快升息步調，全球主權債務殖利率升至數年高位。

道瓊工業指數1日收盤下跌418.97點，跌幅0.79%，收52,766.93點；標普500指數下跌54.67點，跌幅0.71%，收7,631.47點；那斯達克指數下跌271.11點，跌幅1.03%，收26,099.77點。

費城半導體指數下跌246.44點，跌幅2.1%，報11,288.61點，30檔成分股當日均告下跌。輝達下跌1.5%，此前開盤後一度跌2.6%；超微（AMD）下跌2.4%；美光科技下跌2.6%。

標普500指數的11個主要類股中，能源類股受油價上漲提振，在各類股中領漲。非必需消費品類股跌幅最重。

被廣泛視為經濟健康狀況晴雨表的道瓊運輸業平均指數是當日表現最差的指數之一，下跌2.5%。

指標美國公債持利率周一觸及19個月高位後繼續小幅上漲。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「繼上周五聯準會主席華許發表鷹派言論後，伊朗遭遇空襲，油價上漲。對於一個在紀錄高位附近交投的市場而言，這些因素形成了導致避險情緒升溫的完美組合。」

季節性疲弱也可能打擊投資氛圍。Fisher Investments援引Finaeon的數據稱，自1926年以來，9月是平均回報率唯一為負的月份。

Mayfield表示：「從歷史表現來看，9月是最糟糕的月份，而且明顯落後於其他月份。尤其是在中期選舉年，政治焦慮和不確定性往往從這個時間點開始給股市帶來壓力。」

美國對何莫茲茲海峽周邊的伊朗目標發動新一輪密集空襲。此前美國財政部長貝森特表示，華盛頓可能宣布對伊朗實施新的銀行制裁，以從經濟上「扼殺」德黑蘭領導層。伊朗警告稱，將阻止海灣地區的石油出口。

美伊敵對行動升級推高原油價格，西德州原油大漲超過5%，突破每桶90美元價位；布蘭特原油也上漲超過4%，突破每桶94美元。

油價大漲進一步加劇通膨擔憂。就在幾天前，華許表示，他將使物價漲幅回落至聯準會的目標水平。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，金融市場目前預計聯準會將在9月政策會議結束時升息1碼的機率約為68.2%，高於一周前的39.6%。

InfraCap投資組合經理Jay Hatfield表示：「聯準會非常、非常鷹派，而且他們確實希望升息。他們希望展現自己獨立於政府。」

美國勞工部公布的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，就業市場流動正在放緩。採購經理人指數（PMI）數據則顯示，工廠活動正在失去動能，住宅建築支出也在下降。各項報告均顯示，高物價、供應限制，以及關稅和地緣政治衝突帶來的不確定性正在影響經濟。