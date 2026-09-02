美邀俄財長出席G20會議 恐難爭取歐洲對伊朗施壓

美國主辦的20國集團（G20）財政部長會議因俄羅斯財長出席蒙上陰影，華府今天力求爭取夥伴支持對伊朗的制裁以及降低貿易失衡。

法新社報導，美國是G20輪值主席國，G20財長和央行總裁會議在北卡羅來納州艾西維爾（Asheville）舉行，預定今天結束為期兩天的議程。

然而，美國與以色列對伊朗的戰事、美國總統川普的關稅政策，以及俄羅斯財長希魯阿諾夫（AntonSiluanov）親自出席會議，都為G20會議帶來壓力。

加拿大財長沈潘（Francois-Philippe Champagne）今天被問到希魯阿諾夫出席是否影響會議時告訴法新社：「這確實造成不安。」

歐盟經濟事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）告訴媒體，現在並不是讓俄國出席這類會議「正常化」的時候。

他表示，讓俄國參與意味著要和一個「發動侵略戰爭」且「天天在烏克蘭殺害平民」的政府代表討論敏感經濟議題。

歐盟發言人表示，各國代表很晚才獲知希魯阿諾夫會出席。

此外，德國今天指控俄羅斯是上月德國機場一起涉及無人機的「混合攻擊」未遂事件幕後黑手，並公布外交反制措施，緊張情勢也隨之升高。

然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）仍與希魯阿諾夫舉行雙邊會談，財政部官員指出，貝森特力推川普的俄烏和平計畫。

貝森特被問到是否也施壓俄國減少對伊朗的支持時僅告訴媒體：「很多對話最好私下進行。」

華府也在尋求促進經濟成長的方法，並敦促各國減少美方認為的貿易失衡。這很可能觸及對中國產能過剩的疑慮，以及華府認為不公平的貿易做法。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）專家林賽（James Lindsay）表示，近幾次G20會議很少有重大突破，這次恐怕也不例外。

林賽告訴法新社，G20部長之間存在「重大歧見」，包括如何處理中國產能過剩以及對伊朗的制裁問題。

他還說，美國邀請希魯阿諾夫與會「肯定無助於美國爭取歐洲國家」進一步對伊朗施壓，或促使歐洲國家接受川普的經濟政策。