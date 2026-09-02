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全球債市爆拋售潮 日公債殖利率衝上30年最高

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市場消化美伊新一輪衝突 美股收黑

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

全球債市掀拋售潮之際，美國與伊朗敵對行動升高，引發市場擔心，能源價格飆漲恐迫使各國央行升息壓抑通膨，華爾街股市主要指數今天收低。

道瓊工業指數下跌419.02點或0.79%，收報52766.88點。

標普500指數滑落54.67點或0.71%，收在7631.47點。

那斯達克指數下挫271.12點或1.03%，收26099.77點。

費城半導體指數挫跌246.44點或2.14%，收11288.61點。

美伊 美股 衝突

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