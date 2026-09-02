市場消化美伊新一輪衝突 美股收黑

全球政府債券拋售潮一日持續升溫，日本公債殖利率衝上卅年來最高，美國、英國和德國公債也出現賣壓導致殖利率攀上多年來最高，投資人對通膨、能源價格上漲及各國不斷擴大的財政赤字與債務感到不安，全球借貸成本進一步上升。

2026-09-02 00:00