G20科技會議 美敦促各國少干預AI規範

美國今天在北卡羅來納州一場產業巨擘與商務部長齊聚的會議上，敦促20國集團（G20）會員國對人工智慧（AI）監管採取少干預的做法，避免為這項技術制定新規。

路透社報導，美國的目標大致符合全球前幾大AI企業的想法，這些企業幾乎都是美國公司。他們希望世界各國對他們快速成長的業務減少監管，或能影響規範的制定方向。

聯邦政府的相關要求若導致新模型推出延宕，或促使企業改變產品功能以因應安全疑慮，可能損害產業獲利。

白宮科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）共同主持這場為期兩天的會議。克拉齊奧斯提倡各國採納「卡羅來納原則」（Carolina Principles）。

克拉齊奧斯在會上告訴G20官員，加入行列的國家同意在制定AI規範時，唯有出現新的考量因素才制定新規定。他表示，他們也將投資「基礎研究以加速發現」，並強化新科技的商業機會。

他說：「決策層不需要分別處理每項創新，不應將每項新興技術都視為前所未有的政策問題。」

這場G20部長級會議時值AI產業發展與全球如何治理AI的討論處於關鍵時刻，美國在AI領域的領先地位也日益受到中國威脅。

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今天上午批評歐洲聯盟（EU）科技規範，表示歐盟政策對企業來說「阻礙進步」。他也敦促中國以外的各國領袖開發新能源來源為資料中心供電。

美國商務部發言人表示，Meta執行長祖克柏（MarkZuckerberg）將代替公司總裁麥考米克（Dina PowellMcCormick）透過視訊向各國部長發表演說，谷歌（Google）發言人昨天說，Google DeepMind共同創辦人哈薩比斯（Demis Hassabis）也被列入視訊發言名單。

路透社先前報導，OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳明天分別與盧特尼克一同向與會代表發言。

白宮官員表示，美國將在這場G20科技會議力促會員國不要新設監管機構監督AI發展。