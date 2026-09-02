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美邀俄財長出席G20 歐洲各國不滿

聯合報／ 編譯尤寶琪／綜合報導

歐洲各國財長和官員對美國邀請俄羅斯參加Ｇ20財長會議表示不滿。德國財長克林拜耳說，只要俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍在繼續，與莫斯科的關係就不可能正常化。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫與俄羅斯中央銀行代表出席八月卅一日在北卡州艾許維爾舉行的會議。俄羅斯財政部表示，希魯阿諾夫在場邊與東道主美國財政部長貝森特會談，討論俄美在金融領域的合作以及在Ｇ20框架的互動。

德國副總理兼財政部長克林拜耳表示，歐洲正準備對俄羅斯實施新一輪制裁，並希望與華盛頓就相關措施進行密切合作。克林拜耳說，「採取聯合行動是最佳方案，但有時很難確定俄羅斯方面是否會放鬆立場。因此，我認為美國接見俄羅斯財政部長釋放出的信號令人擔憂。我希望美方能夠更明確地表態，而不是像對待普通客人一樣接見他」。

歐洲各國官員表示，歐洲各國部長和央行總裁也反對與俄國財長一起依照慣例拍攝合照，最終決定在沒有俄國財長的情況下拍照。

克林拜耳表示，英國財政大臣希利和歐洲央行總裁拉加德在內的歐洲各國代表，在八月卅日晚間討論了俄羅斯參與問題，「此前俄羅斯連續缺席四屆Ｇ20會議，俄羅斯財長這次回歸，顯示俄國試圖恢復正常往來，這更凸顯我們反擊的必要性」。

G20 財長 俄羅斯 俄國

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