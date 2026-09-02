接掌蘋果 特納斯拚AI創意引擎

庫克於九月一日正式卸任蘋果公司執行長，由硬體工程資深副總特納斯（John Ternus）接任。要領導這家市值近五兆美元的科技巨頭、延續成長動能已非易事，若要再尋求突破，可能需要重新發動蘋果的創新引擎，尤其是在人工智慧（ＡＩ）領域。

華爾街日報指出，蘋果創辦人賈伯斯二○一一年過世後，蘋果的創新引擎似乎慢了下來。庫克的過人之處在於接掌公司後規模化發展到極致，每年都能按時發布新品、全力減少高風險投資，並透過分紅和股票回購發給股東超過一兆美元；庫克接掌蘋果的二○一一年，iPhone銷量為七千二百萬支，而今年預計可達到二點五五億支，這些都幫助庫克在任期間將蘋果的市值提升十三倍。

分析師莫菲特認為，投資人還願意買進蘋果股票，是因為在ＡＩ領域巨額投資的回報普遍令人擔憂，而蘋果看起來相對安全，「但當估值過高時，所謂的安全就不再安全了」。

到了ＡＩ時代，OpenAI和SpaceX等公司正在研發專為ＡＩ打造的新一代設備，可能衝擊蘋果作為消費電子龍頭的地位。另一個衝擊則是蘋果不再是關鍵組件的主要買家，超大規模ＡＩ數據中心向晶片製造商投入巨資，搶占蘋果所需的記憶體等晶片產能，零件短缺推高蘋果的成本，最終轉嫁給消費者。

特納斯面臨的另一個供應鏈問題是蘋果持續依賴中國。庫克憑藉高超政治手腕，基本上成功避免被美國總統川普的關稅政策波及，但根本問題依然存在。

蘋果供應鏈絕大部分位於中國，這是一個與美國長期處於貿易戰的國家。

不過特納斯短期內尚有蜜月期。即將於九日舉行的iPhone18發表會上，特納斯初登場便能端出傳聞中的重磅產品折疊式iPhone，分析師預計將拿下折疊手機市場。接下來便是加入ＡＩ功能的新版Siri是否能達到用戶需求、應用於各項服務，這將是蘋果在ＡＩ時代突破的關鍵。