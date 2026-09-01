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韓企搶人大戰殺入政府機關 半導體、軍工產業正吞噬公務體系

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
隨著AI熱潮帶動半導體產業進入高景氣以及軍工產業加速搶攻全球市場，三星電子、SK海力士、韓華等南韓大企業紛紛向政府部門挖角，並鎖定40多歲、具政策與實務經驗的菁英官員。網路照片
隨著AI熱潮帶動半導體產業進入高景氣以及軍工產業加速搶攻全球市場，三星電子、SK海力士、韓華等南韓大企業紛紛向政府部門挖角，並鎖定40多歲、具政策與實務經驗的菁英官員。網路照片

隨著人工智慧（AI）熱潮帶動半導體產業進入高景氣，軍工產業也加速搶攻全球市場，三星電子、SK海力士、韓華等南韓大企業紛紛向政府部門挖角，並鎖定40多歲、具有相當政策與實務經驗的菁英官員，掀起一波公務員出走潮，也讓半導體與國防產業成為南韓政界口中的「官僚黑洞」。

最近南韓企劃財政部的兩名官員跳槽到私人企業，引發當地政商界的熱議。企劃財政部前外匯制度課長李熙坤（音譯）轉任三星電子副總裁、前戰略經濟總括課長丁麗珍（音譯）則加入SK海力士擔任副總裁。他們都是政府部門40多歲的菁英官員，在通過公職倫理委員會就業審查後，已於8月初正式轉進企業。

朝鮮日報報導，這兩人的轉職不只是個人生涯選擇，也被視為近來南韓公務體系人才加速流向民間的縮影。根據南韓公職倫理委員會資料，今年1至8月接受審查的公務員就業案件達743件，已超過2025年全年894件的八成。按照目前的速度，今年全年審查案件數可能首度逼近1,000件。

在美中科技競爭升溫之際，各國紛紛祭出補貼、稅務優惠及供應鏈政策，半導體產業對具備全球政策專長的菁英人才需求隨之激增。由於一項政府政策可能直接左右數兆甚至數十兆韓元的投資布局，因此熟悉政府決策流程的官員，已成為半導體巨頭眼中的最佳戰略人才。

尤其是，三星、SK海力士在龍仁、平澤等地打造大型半導體產業聚落，電力供應與電網建設成為擴產能否順利推進的關鍵，因此具備能源政策經驗的官員，成為這些財團積極爭取的對象。例如，SK集團先前延攬前產業通商資源部次官、前韓國電力公司社長鄭勝日（音譯）擔任SK Inc.社長，三星則積極接觸前產業通商資源部第二次官崔南浩（音譯）。

業界人士分析，如今企業要處理的已不只是傳統的政府關係，而是補貼、稅額抵免、供應鏈、關稅、電力及碳排放等複雜政策。企業尋求的不僅僅是官僚關係，而是那些了解法律框架、預算、國議程序和跨部門協調的官員，他們能將企業需求轉化為政府聽得懂的政策語言。

正在全球擴張的國防產業也在積極招募軍事人員，來自國防部、國防採購計畫管理局和國防發展局的官員和研究人員近期紛紛跳槽至韓華集團、HD現代和現代汽車集團。國防部已連續多年成為公職人員申請民間就業審查案件最多的政府機關。

值得注意的是，以往南韓企業挖角政府官員多集中在接近退休或已位居高階的官員；如今情況正快速改變，40多歲、仍處於職涯上升期的課長級菁英，反而成為財團積極鎖定的對象。

這與南韓財團第三、第四代接班後的人才策略有關。企業希望引進年輕、能快速適應民間環境，並具備政策判斷與現場執行能力的人才；另一方面，對這些40多歲官員而言，民間企業提供的薪酬、職涯空間與決策權，也遠優於公務體系。

半導體 軍工產業 SK海力士

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