聯準會主席華許：儲蓄過剩轉向投資激增

全球資金流向正在出現重大轉變。聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）認為，全球已從過去的「儲蓄過剩」轉向「投資激增」，經濟成長潛力也可能高於傳統預測。

華許8月31日出席在北卡羅來納州舉行的G20財長會議，提到過去G20會議經常討論「全球儲蓄過剩」，也就是投資機會不足，大量資金只能停泊在報酬偏低的資產。但如今情勢已經逆轉，「如果要我形容現在這個時刻，那就是全球投資激增。」他認為，因AI投資熱潮，一個缺乏創新的「長期停滯」時代已經結束，這股潮流扭轉了過往「全球儲蓄過剩」的局面，因投資機會短缺而使資本閒置情況已不復存在。

全球從儲蓄過剩轉向投資激增，也可能改變資金流向。前Fed主席柏南克2000年代初提出「全球儲蓄過剩」概念時，大量資金流向美公債等安全但報酬較低資產，不僅壓低美國政府舉債成本，也讓房貸利率維持低檔。如今資金有了更多去處。