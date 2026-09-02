30年首見！日本10年期公債殖利率觸及3% 傳美國財長施壓升息

日本10年期公債殖利率1日一度觸及3%，是30年來首見，也是本世紀首度升抵此里程碑，傳出美國財長貝森特施壓日本升息，加重日本央行升息壓力。這也代表日本經濟逐漸走出長期低利率環境，市場正在重新評估通膨、貨幣政策和政府財政支出帶來的影響。

日本10年期公債殖利率在9月第一天一度上揚6個基點至3%，是1996年來最高，與去年此時大約1.5%相比等於已翻倍。NHK報導，一名美國官員受訪時表示，美國財長貝森特在G20財長會議期間告訴日本財務大臣片山皋月與日本銀行（央行）總裁植田和男，日本的下一步應該是升息。

匯市則是日銀另一個壓力來源。日圓匯價目前約在1美元兌160日圓附近，7月底美日聯手干預帶來的升幅，已回吐超過一半。當時的干預一度將日圓從約164推升到155左右。片山皋月表示，美日仍須持續協調外匯市場行動，將持續與市場密切對話。

市場高度預期日銀可能在9或10月升息。隔夜指數交換顯示，日銀9月底前採取行動機率約為92%，10月升息幾乎已成市場共識。

日本債市自央行2024年結束負利率政策後，出現根本性轉變。儘管央行仍持有龐大公債部位，但較高的殖利率已吸引國內金融機構增加配置，海外資金也更積極參與交易。外資目前約占每月政府債券現貨交易量的三分之二，遠高於2009年的12%。

另一方面，基準的公債殖利率升抵3%，也放大日本的財政壓力。當局以3.8%的利率作為明年3月起新年度的預算假設，財務省要求編列創紀錄的36.6兆日圓償債支出。日相高市早苗正推動大規模投資計畫，但尚未說明調降食品消費稅所需的財源。

不只日本，從美國到英國、德國和澳洲，全球主要國家債券都籠罩在沉重賣壓下，彭博一項全球政府債券指數的殖利率一度升到2008年中以來最高。

中東衝突推升油價加深通膨疑慮，加上聯準會（Fed）主席華許重申抑制通膨立場，投資人對升息預期增強。最新報價顯示，彭博全球政府債券指數殖利率，在8月31日連續第四個交易日上升來到3.72%，創2008年年中以來最高。彭博全球債券指數今年來已下滑0.9%，2025年則上漲6.8%。

美國10年期公債殖利率1日一度攀升3個基點至4.796%，是2025年1月以來最高，市場認為聯準會9月升息機率已達74%。30年期公債殖利率則幾乎回到貝森特上個月宣布擴大回購公債規模前的水準。

市場策略師表示，債市掀拋售潮已經不只是日本、美國或歐洲單一市場問題，而是全球性現象。在各國高債務、財政赤字、通膨與能源價格同時升溫之際，債券市場成為迫使政府重新檢視財政政策的重要力量。