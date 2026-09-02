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歐元區通膨率逾3% 升息預期增

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

歐元區通膨因能源價格上漲，攀升至近三年最高，強化歐洲央行（ＥＣＢ）下周升息預期。

歐盟統計局一日表示，歐元區八月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點三，高於七月的百分之二點九，創二○二三年九月以來最高。

市場廣泛預期歐洲央行將於下周升息一碼（○點二五個百分點），牛津經濟研究院的報告指出：「通膨仍在上升，歐洲央行下周開會時幾乎確定會升息。」

歐洲央行今年六月決議升息，是二○二三年以來首見，也成為Ｇ７中首個升息的央行，當時是為回應伊朗戰爭帶來的物價壓力。現在衝突未解，石油與天然氣價格仍在高檔。如果歐洲央行下周再度升息，將進一步確立「Ｇ７中最鷹派央行」地位。

部分分析師認為，按兵不動可能性也不小，理由是歐元區就業市場相對疲軟，物價壓力尚未引發工資加速成長，貨幣政策只需溫和緊縮。

歐元區 升息 通膨

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