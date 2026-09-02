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倫敦交易所推代幣化股票

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

倫敦證交所（LSE）研擬推出代幣化股票，預定明年問世。此舉顯示LSE進一步擁抱數位資產，力圖晉身加密資產的交易中心。

LSE攜手金融基建平台Payward，將在旗下的夜間交易平台推出這項服務，交易者將可取得追蹤英國企業股價的代幣。

Payward營運的xStocks，提供由上市股票和ETF擔保的代幣化證券，每枚代幣均以一股股票擔保，一天任何時候皆可在數位錢包與交易所買賣。

該公司未來幾周將在旗下平台，打造英國前100大公司的代幣化版本。代幣持有者不同於一般股東，擁有的投票權有限、且無法領取股息。

LSE 7月已表示，將在明年上半年啟用新的夜間交易平台，一周交易五天。LSE也成立數位清算所，讓銀行、經紀商等市場參與者，一周七天、一天24小時，均能結算數位資產。LSE主管麥奎德-梅森說，代幣化股票提供標的股票的合成部位（synthetic exposure），雖然並非標的證券，仍能追蹤該檔個股。

這是LSE進軍加密資產的最新舉措，如今不少傳統交易所、銀行、資產管理商相信，金融市場將進化為在區塊鏈上全年無休交易，紛紛研發代幣化商品。

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