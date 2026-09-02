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西屋電氣靠AI翻身

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

AI資料中心掀起用電潮，加上川普政府大力扶植核電，曾因核電廠工程嚴重超支而破產的西屋電氣公司（Westinghouse Electric），如今已從谷底翻身，正著手籌備重返股市。

昔日核電業的慘痛教訓，如今正碰上AI時代的核電復興潮。西屋執行長桑納受訪時說：「沒有核電，要實現AI大規模建設和能源安全，根本沒有可信的途徑。」

根據西屋去年和美國政府達成的協議，華府正推動800億美元西屋新核能機組計畫，只要2029年前取得訂單，且西屋市值達300億美元，政府便可取得20%股權。美國政府此後也推出低利貸款，協助電力公司採購設備，並和沙烏地阿拉伯簽署核能協議，西屋可望受惠。

1886年創立的西屋，是少數幾家能設計及建造大型核反應爐的西方企業，這種反應爐一般能提供1000千瓩 （MW）裝置容量，足以支應超過75萬戶家庭的用電。但2017年時，因美國東南部四座核能機組工程嚴重超支，西屋陷入破產，之後把重心轉回核燃料製造、核能機組換料和核電廠維修服務，不再承擔土建工程風險。加拿大資產管理業者Brookfield和鈾礦商Cameco，2023年時以約80億美元買下西屋。

不過，新建核能機組造價高昂，仍讓電力公司卻步。西屋估計，若不計施工期間的融資成本，每部核能機組造價約100億美元。喬治亞州Vogtle核電廠兩部AP1000核能機組，原估造價140億美元，最後暴增至約350億美元，商轉時間更比原定計畫晚了七年。桑納也坦言，如何在不同企業間分攤新核電計畫的風險，仍是必須實際著手解決的難題。他說，美國核電業過去35年停滯不前之際，其他國家卻快速擴充核能機組，「整個產業需要打一劑強心針」。

西屋電氣 西屋 核電

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