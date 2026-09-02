庫克揮別蘋果 交棒特納斯

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）8月31日卸下逾15年的執行長一職，在任期最後一個上班日他向員工發出感性告別信，感謝同仁付出，並向創辦人賈伯斯致敬，更對接棒的特納斯（John Ternus）寄予高度信任與期待。

庫克在任期最後一天的內部備忘錄中寫道：「正如史蒂夫（賈伯斯）曾經描述的那樣，我們已經讓在『宇宙留下印記』成為可能。」庫克在蘋果任職近30年，2005年晉升為營運長，2011年起擔任執行長。卸任後庫克將轉任蘋果執行董事長。

在庫克領導下，蘋果不僅鞏固全球標誌性品牌的地位，也成為股票市場上最可靠的投資標的之一，這段時間股價累計上漲2,716%。

當時他接手的是一家市值不到3,500億美元的公司，而如今這家iPhone製造商已成長為一家市值約4.5兆美元的多元化科技巨頭，業務涵蓋Apple Watch、AirPods以及金融服務等領域。

Jensen投資管理公司董事總經理兼投資組合經理龐德說，「庫克留下的遺緒在於不僅在漫長的時期裡穩健掌舵，而且是在科技行業發生巨大變革的時期中保持了這種穩定性」。

SWBC投資長布瑞加提指出，賈伯斯給庫克留下了巨大的接班壓力，但庫克同樣也留下了特納斯難以企及的成績，「儘管兩者性質不同，因為庫克擴展公司成長引擎的方式與賈伯斯截然不同」，而對特納斯而言，最理想的情況是融合賈伯斯和庫克的風格為一。

9月1日正式接任執行長的特納斯，很快就要迎來首場重大考驗。預定下周登場的新品發表會上，蘋果預料將推出首款折疊機。

Zacks投資管理公司首席市場策略師穆爾貝里表示，AI堪稱是特納斯面臨的最大挑戰。蘋果需要證明，AI不僅僅是一個iPhone上的App，也不僅僅是Siri。此外，在不犧牲利潤率的前提下繼續將生產轉移出中國，則是他另一項艱巨的任務。