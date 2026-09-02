聽新聞
0:00 / 0:00

庫克揮別蘋果 交棒特納斯

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）8月31日卸下逾15年的執行長一職，在任期最後一個上班日他向員工發出感性告別信，感謝同仁付出，並向創辦人賈伯斯致敬，更對接棒的特納斯（John Ternus）寄予高度信任與期待。

庫克在任期最後一天的內部備忘錄中寫道：「正如史蒂夫（賈伯斯）曾經描述的那樣，我們已經讓在『宇宙留下印記』成為可能。」庫克在蘋果任職近30年，2005年晉升為營運長，2011年起擔任執行長。卸任後庫克將轉任蘋果執行董事長。

在庫克領導下，蘋果不僅鞏固全球標誌性品牌的地位，也成為股票市場上最可靠的投資標的之一，這段時間股價累計上漲2,716%。

當時他接手的是一家市值不到3,500億美元的公司，而如今這家iPhone製造商已成長為一家市值約4.5兆美元的多元化科技巨頭，業務涵蓋Apple Watch、AirPods以及金融服務等領域。

Jensen投資管理公司董事總經理兼投資組合經理龐德說，「庫克留下的遺緒在於不僅在漫長的時期裡穩健掌舵，而且是在科技行業發生巨大變革的時期中保持了這種穩定性」。

SWBC投資長布瑞加提指出，賈伯斯給庫克留下了巨大的接班壓力，但庫克同樣也留下了特納斯難以企及的成績，「儘管兩者性質不同，因為庫克擴展公司成長引擎的方式與賈伯斯截然不同」，而對特納斯而言，最理想的情況是融合賈伯斯和庫克的風格為一。

9月1日正式接任執行長的特納斯，很快就要迎來首場重大考驗。預定下周登場的新品發表會上，蘋果預料將推出首款折疊機。

Zacks投資管理公司首席市場策略師穆爾貝里表示，AI堪稱是特納斯面臨的最大挑戰。蘋果需要證明，AI不僅僅是一個iPhone上的App，也不僅僅是Siri。此外，在不犧牲利潤率的前提下繼續將生產轉移出中國，則是他另一項艱巨的任務。

特納斯 庫克 蘋果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

庫克卸任蘋果執行長告別信全文來了「期待以新的身分與大家見面」

特納斯接掌蘋果但老上司庫克盯著 這種CEO「在職訓練」好嗎？

庫克卸任蘋果CEO 謝謝用戶給靈感 致信員工：作為領袖是我一生榮幸

喬布斯後…蘋果了無新意？新CEO特納斯拚AI創意引擎

相關新聞

全球債市爆拋售潮 日公債殖利率30年最高

全球政府債券拋售潮一日持續升溫，日本公債殖利率衝上卅年來最高，美國、英國和德國公債也出現賣壓導致殖利率攀上多年來最高，投資人對通膨、能源價格上漲及各國不斷擴大的財政赤字與債務感到不安，全球借貸成本進一步上升。

G20財長會談 貝森特喊話日本升息！日財相：貨幣政策由日銀決定

美國財政部長貝森特稍早公開預期日本政府將採取措施提振日圓後，日本財務大臣片山皋月八月卅一日與貝森特會晤後表示，並未與他討論到升息議題。

美籲G20各國採寬鬆AI監管 黃仁勳、奧特曼將參加部長會議

全球就如何監管人工智慧（ＡＩ）及因應其風險展開辯論之際，科技富豪馬斯克、輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼等ＡＩ要角本周將參加在北卡州舉行的廿國集團（Ｇ20）部長會議。白宮官員透露，美國試圖說服廿國集團成員國對ＡＩ採取不干預的監管方式。

石油期貨走進平民時代 2.7萬就可進場

兩艘超級油輪在通行荷莫茲海峽時遇襲，布蘭特油價升破每桶92美元。油價備受關注之際，芝商所（CME）推出每口僅10桶的西德州中級原油期貨合約，方便散戶進場，走進平民時代，讓石油交易普及化的趨勢進一步加速。

川普：Fed沒有升息理由 強調經濟高速成長不會引發通膨

美國總統川普表示，美國經濟成長率有可能高達20%，但他認為，就算經濟高速增長，也不該是聯準會（Fed）升息的理由。

歐元區8月通膨 攀三年高點

歐元區通膨因能源價格上漲，快速攀升至近三年最高，強化歐洲央行（ECB）下周升息預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。