石油期貨走進平民時代 2.7萬就可進場

兩艘超級油輪在通行荷莫茲海峽時遇襲，布蘭特油價升破每桶92美元。油價備受關注之際，芝商所（CME）推出每口僅10桶的西德州中級原油期貨合約，方便散戶進場，走進平民時代，讓石油交易普及化的趨勢進一步加速。

沙烏地阿拉伯國家航運公司營運的超級油輪Sidr，8月31日晚間在離開荷莫茲海峽時遭遇攻擊。南韓長錦商船（Sinoko）營運的「塞內加爾繁榮號」（Senegal Prosperity），也在同日遭到三個發射物襲擊。目前還沒有人承認發動攻擊。

中東緊張再起，布蘭特油價1日應聲攀漲1.7%至每桶92美元以上。之前幾周當地情勢相對平靜，遇襲事件減少，使得通過荷莫茲海峽的石油數量，恢復到戰前的大約一半。

石油交易以前主要是大宗商品交易商、機構投資人與專業交易員的市場，一次押注往往要上百桶或上千桶原油，如今門檻降低了。按目前油價計算，10桶原油價值約860美元（約台幣2.73萬元），價格遠低於微型合約的100桶與標準合約的1,000桶。

線上券商、差價合約、石油指數股票型基金（ETF）以及小型期貨近年興起，讓投資人不必掏出大筆資金，也能押注油價漲跌。eToro新加坡市場分析師Zavier Wong指出，美以2月28日對伊朗發動攻擊後三個月內，eToro平台的石油交易筆數幾乎是一年前的16倍。芝商所微型WTI期貨5月日均成交量27.2萬口，年增317%。

DeCarley Trading策略師賈納表示，小型期貨與石油ETF讓不同資金規模的交易員都能參與，也增加流動性，協助生產商與消費者避險。不過，散戶跟著市場消息進出，也可能在短期內放大油價波動，讓價格偏離基本面。