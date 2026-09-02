聽新聞
0:00 / 0:00

石油期貨走進平民時代 2.7萬就可進場

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電
芝商所推出每口10桶的WTI原油新合約，價值不到新台幣3萬元，降低散戶交易門檻。圖為芝商所交易員資料照。路透
芝商所推出每口10桶的WTI原油新合約，價值不到新台幣3萬元，降低散戶交易門檻。圖為芝商所交易員資料照。路透

兩艘超級油輪在通行荷莫茲海峽時遇襲，布蘭特油價升破每桶92美元。油價備受關注之際，芝商所（CME）推出每口僅10桶的西德州中級原油期貨合約，方便散戶進場，走進平民時代，讓石油交易普及化的趨勢進一步加速。

沙烏地阿拉伯國家航運公司營運的超級油輪Sidr，8月31日晚間在離開荷莫茲海峽時遭遇攻擊。南韓長錦商船（Sinoko）營運的「塞內加爾繁榮號」（Senegal Prosperity），也在同日遭到三個發射物襲擊。目前還沒有人承認發動攻擊。

中東緊張再起，布蘭特油價1日應聲攀漲1.7%至每桶92美元以上。之前幾周當地情勢相對平靜，遇襲事件減少，使得通過荷莫茲海峽的石油數量，恢復到戰前的大約一半。

石油交易以前主要是大宗商品交易商、機構投資人與專業交易員的市場，一次押注往往要上百桶或上千桶原油，如今門檻降低了。按目前油價計算，10桶原油價值約860美元（約台幣2.73萬元），價格遠低於微型合約的100桶與標準合約的1,000桶。

線上券商、差價合約、石油指數股票型基金（ETF）以及小型期貨近年興起，讓投資人不必掏出大筆資金，也能押注油價漲跌。eToro新加坡市場分析師Zavier Wong指出，美以2月28日對伊朗發動攻擊後三個月內，eToro平台的石油交易筆數幾乎是一年前的16倍。芝商所微型WTI期貨5月日均成交量27.2萬口，年增317%。

DeCarley Trading策略師賈納表示，小型期貨與石油ETF讓不同資金規模的交易員都能參與，也增加流動性，協助生產商與消費者避險。不過，散戶跟著市場消息進出，也可能在短期內放大油價波動，讓價格偏離基本面。

石油 期貨 荷莫茲海峽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

布蘭特油價漲破91美元、美伊再交火 荷莫茲依然受阻

美伊又開火油價走高 布蘭特飆破90美元

載沙國石油通過荷莫茲海峽 兩油輪幾分鐘內先後遇襲

美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤

相關新聞

全球債市爆拋售潮 日公債殖利率30年最高

全球政府債券拋售潮一日持續升溫，日本公債殖利率衝上卅年來最高，美國、英國和德國公債也出現賣壓導致殖利率攀上多年來最高，投資人對通膨、能源價格上漲及各國不斷擴大的財政赤字與債務感到不安，全球借貸成本進一步上升。

G20財長會談 貝森特喊話日本升息！日財相：貨幣政策由日銀決定

美國財政部長貝森特稍早公開預期日本政府將採取措施提振日圓後，日本財務大臣片山皋月八月卅一日與貝森特會晤後表示，並未與他討論到升息議題。

美籲G20各國採寬鬆AI監管 黃仁勳、奧特曼將參加部長會議

全球就如何監管人工智慧（ＡＩ）及因應其風險展開辯論之際，科技富豪馬斯克、輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼等ＡＩ要角本周將參加在北卡州舉行的廿國集團（Ｇ20）部長會議。白宮官員透露，美國試圖說服廿國集團成員國對ＡＩ採取不干預的監管方式。

石油期貨走進平民時代 2.7萬就可進場

兩艘超級油輪在通行荷莫茲海峽時遇襲，布蘭特油價升破每桶92美元。油價備受關注之際，芝商所（CME）推出每口僅10桶的西德州中級原油期貨合約，方便散戶進場，走進平民時代，讓石油交易普及化的趨勢進一步加速。

川普：Fed沒有升息理由 強調經濟高速成長不會引發通膨

美國總統川普表示，美國經濟成長率有可能高達20%，但他認為，就算經濟高速增長，也不該是聯準會（Fed）升息的理由。

歐元區8月通膨 攀三年高點

歐元區通膨因能源價格上漲，快速攀升至近三年最高，強化歐洲央行（ECB）下周升息預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。