AI 熱爆！韓8月出口額年增近七成 記憶晶片價格飆漲成關鍵因素

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在人工智慧（AI）需求帶旺半導體下，南韓8月出口狂增近七成。航運貿易示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
在人工智慧（AI）需求帶旺半導體下，南韓8月出口狂增近七成。航運貿易示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

在人工智慧（AI）需求帶旺半導體下，南韓8月出口狂增近七成，連續15個月成長，其中半導體出口額更暴增逾兩倍。記憶體晶片價格飆漲放大了出口增幅，AI熱潮顯然仍持續轉化為南韓企業獲利和國民所得，加上核心通膨壓力仍在，勢必進一步支持南韓央行維持鷹派的政策立場。

南韓政府1日公布，8月出口比去年同期大增68.7%至982.6億美元，高於路透訪調經濟學家原估的62.6%，也高於7月經修正後的63%。若經工作天數差異調整，平均出口增幅更達72.5%。8月工作天數為22天，去年同期為22.5天。

半導體仍是出口成長的最大推手，上月出口額比去年同期暴增209%，增幅又高於7月的178.8%。彭博經濟研究經濟學家權孝成指出，半導體出口之所以激增，很大一部分來自記憶晶片價格飆漲，因此出口金額的增幅可能高於實際產出的成長。

不過，全球AI投資熱潮正透過半導體出口，轉化為企業獲利和國民所得，進而提振南韓內需。8月進口增加22.5%，儘管增幅低於7月的26.5%，貿易順差則從304億美元擴大至347億美元。

強勁出口也顯示，即使能源價格上漲和地緣政治緊張局勢拖累其他產業，海外需求依然強韌，進一步支持南韓央行上周連續第二次會議升息1碼的決定。央行並把2026年經濟成長率預測從2.6%大幅調高至3.3%，讓決策官員有更多餘裕把政策重心放在通膨。

南韓7月整體通膨率降至2.8%，降幅大於預期，但剔除食品和能源價格後，核心通膨率反而升至2.6%，可見潛在物價壓力仍在。第2季經濟比前一季成長0.6%，也優於經濟學家預期。

南韓央行仍預測今年消費者物價將上漲2.7%、2027年漲幅為2.3%；今年和明年核心通膨率均預測為2.5%，兩年預測都略微調高。

南韓央行總裁申鉉松已表示，連續升息有助穩定匯市，也能讓韓元進一步升值。韓元近幾個月大幅走強，兌美元已升破1,400韓元關卡，上月表現更勝所有亞洲貨幣，可望進一步壓低輸入性通膨。

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