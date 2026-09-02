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川普：Fed沒有升息理由 強調經濟高速成長不會引發通膨

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普聲稱，美國GDP成長率上看20%，而即使經濟高速成長，聯準會也不該升息。路透
美國總統川普聲稱，美國GDP成長率上看20%，而即使經濟高速成長，聯準會也不該升息。路透

美國總統川普表示，美國經濟成長率有可能高達20%，但他認為，就算經濟高速增長，也不該是聯準會（Fed升息的理由。

川普8月31日在白宮橢圓形辦公室表示：「我們的GDP（國內生產毛額）可能成長14%、15%、16%，甚至20%。但經濟增長不會引發通膨。」川普持續施壓，希望降低借貸成本，聯準會官員則正設法因應高於2%目標的通膨。

聯準會7月將基準利率維持在3.5%至3.75%不變，但有三名決策官員持反對意見，主張升息1碼。許多聯準會觀察人士預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）將在下次會議上升息。

財經媒體CNBC指出，川普提到的經濟成長水準，在現代美國史上只出現過一次。自1947年有數據以來，實質GDP年化成長率僅有一季達到20%以上，那是2020年第3季，經濟在疫情期間大規模停擺後重啟，年化成長率高達34.9%，但此前一季萎縮28%。

美國的次高紀錄是1950年第1季，實質GDP年化成長率達到16.7%，當時美國與全球剛走出第二次世界大戰、嬰兒潮世代出生。往後近80年間，除2020年第3季外，再沒有任何一季達到20%。

目前美國經濟成長速度遠低於前述水準。根據美國經濟分析局（BEA）的最新估算，2026年第2季實質GDP年化成長率為1.5%，低於第1季的2.1%。

川普將經濟可能加速成長，當成聯準會應降息而非升息的另一項理由。他說：「我們應該要有全球最低的利率。」他抱怨，以前數據亮眼時，利率會走低，如今卻走高，因為聯準會太害怕通膨。

經濟強勁成長未必引發通膨。如果生產力和產能跟著需求一起提升，經濟可以快速擴張，物價不會明顯上漲；但如果需求成長速度超過了經濟供應商品和服務的能力，就可能推高物價。

同日，川普在Truth Social發文，抨擊國內反對AI資料中心的人士，「美國各地社區若不想要資料中心，唯一理由就是他們想讓自己最終變得落後和貧窮。」

升息 Fed 川普

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