歐元區8月通膨 攀三年高點

歐元區通膨因能源價格上漲，快速攀升至近三年最高，強化歐洲央行（ECB）下周升息預期。

歐盟統計局1日表示，歐元區8月消費者物價指數（CPI）年增率3.3%，高於7月的2.9%，創2023年9月以來最高。數據與彭博資訊等多個機構訪調的預估中位數一致。

剔除食品和能源等波動較大項目的核心通膨率，意外由7月的2.5%小幅降至2.4%，因為在核心通膨中占比最大的服務業通膨率，由3.3%放緩至3%。不過這兩個數據也都仍高於歐洲央行的2%中期目標值。

市場現已廣泛預期歐洲央行將於下周升息1碼，牛津經濟研究院給客戶的報告指出：「由於通膨仍在上升，歐洲央行下周開會時幾乎確定會升息。」

歐洲央行今年6月決議升息，是2023年以來首見，也成為G7中首個升息的央行，當時是為回應伊朗戰爭帶來的物價壓力。現在衝突未解，石油與天然氣價格仍在高檔。如果歐洲央行下周再度升息，將進一步確立「G7中最鷹派央行」地位。

目前ECB決策官員沒有釋出再升息訊號，部分經濟分析師因而認為，按兵不動的可能性也不小。他們的理由是，歐元區就業市場相對疲軟，而物價壓力尚未引發工資明顯加速成長，貨幣政策現階段只需溫和緊縮就足夠。再看經濟成長率只有1%左右，勢頭相當疲軟，若中東衝突持續，還面臨進一步放緩風險。