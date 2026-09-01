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南韓明年度政府預算估增二位數
南韓政府1日楬櫫2027年度預算，打算運用因人工智慧（AI）帶旺半導體榮景獲致的巨額稅收，推出南韓史上最大規模公共支出。
南韓政府表示，2027年度總預算規模將提高12.8%至820.9兆韓元（5,980億美元），包含設立一支162.3兆韓元的「未來反應基金」，大致由向三星、SK海力士等晶片大廠徵稅支應。
這是2009年以來，南韓政府年度預算規模首次呈二位數成長。預算部長朴洪根說，目標是藉擴大支出提振成長，進而強化政府財政，形成良性循環。預算部預測，2027年政府歲入可達880.8兆韓元，比支出幾乎多出60兆韓元，反映半導體榮景助長企業稅與所得稅收入，據此推估全國總稅收將增加49.8%至584.4兆韓元。政府債務占國內生產毛額（GDP）比率可望降低，從2026年的51.6%減為48.3%。
新預算將編列2.6兆韓元（19億美元）支持晶片產業、資料中心和機器人產業；另撥3.4兆韓元（25億美元）預算給戰略武器，包括核動力潛艇計畫。
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