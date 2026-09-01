公債殖利率躍升很糟？專家：其實是好事 可能助漲股市

日本、德國和英國10年期公債殖利率紛紛創新高，分別登上30年、15年和18年高峰。但並非人人都擔心市場利率上揚將重創股市。

MarketWatch報導，經濟學家克萊恩（Matthew Klein）1日就在Substack個人電子報平台發文辯稱，「債券殖利率上揚其實是好事」，因為反映經濟成長強勁--收益和支出目前以每年擴增7%的速度成長，而且資本需求旺盛，特別是企業為籌資建置人工智慧（AI）基建而需錢孔急。

殖利率從後海嘯低谷翻揚 邁向「正常化」

克萊恩指出，2008年全球金融海嘯爆發後，公債殖利率進入一段漫長的低迷時期，市場近乎失靈，而現在殖利率躍升，正是從低谷翻揚、朝利率市場「正常化」邁進。

他說：「太多人把低利率視為常態，但其實那是社會病態的症狀。」

克萊恩指出，儘管公債殖利率上升（許多媒體評論者歸咎於財政赤字難以為繼），「目前為止，毫無證據顯示美國經濟數據即將減緩」；事實上，他認為，市場預期聯準會（Fed）9月升息機率隨主席華許上周五發表「鷹派」評論而升高，「幾乎是好消息」。他補充說，無論是消費者支出還是企業投資，已不像過去那般對信用條件非常敏感。

市場利率上揚可能反映經濟景氣動能增強

摩根大通策略師馬特伊卡（Mislav Matejka）在1日發表的報告中寫道：「我們不認為，公債殖利率升高，會給股市帶來難以克服的障礙。」他依據的理由是，那些利率上揚其實「反映景氣動能增強」。

一般認為，殖利率上揚是導致股市漲勢停頓的主因，但馬特伊卡與其團隊不僅淡定以對，還維持年底前看漲美股的展望不變。

馬特伊卡團隊預期，年底前，全球股市還有進一步上漲空間，驅動因素包括：企業交出更強的盈餘成績單、每股盈餘數據上修、主要央行升息幅度也許比投資人擔心的輕微，以及採購經理人指數（PMI）彈升顯示景氣動能增強。

他指出，歐洲PMI一連三個月上修，就強化看漲歐洲和國際股市的論據，而美元觸頂是另一助攻因素。（對美國投資人而言，美元若走貶，買進其他貨幣計價股票的投資報酬隨之增加。）

市場對央行升息預期太高 美元可能再度回貶

馬特伊卡認為，市場對升息的預期不會比現在更高了，所以儘管在荷莫茲海峽危機爆發後，美元一直扮演著資金安全避風港角色，但他認為美元可能開始再度走貶。若是如此，那麼從美伊開戰後大約已回跌20%至25%的金價，後市反彈可期。

他認為，金價將蓄勢彈升，而「貶值交易」（debasement trade）已捲土重來。所謂「貶值交易」，泛指因唯恐法幣貶值，而偏好有抗通膨、避險功能的硬資產，例如黃金。

至於國際股市，馬特伊卡指出，美股目前的預期本益比約20倍，已顯得太離譜；相形之下，國際股市和新興市場股市顯得便宜許多。他指出，MSCI AC世界指數去年以15個百分點的差距擊敗美股，今年迄今表現也比美股強4%，而這種趨勢可望保持下去。他仍維持對新興市場「加碼」的評價。

摩根大通預測，標普500指數年底目標價上看8,000點，約比目前價位再漲3%左右。