比特幣「辛奇溢價」重現預示續漲？ 分析師：別急著看多

加密貨幣價格上漲，重新點燃南韓散戶風險胃納，使比特幣再度出現「辛奇（泡菜）溢價」。這個現象歷來預示比特幣可望續漲，但分析師提醒，這次未必如此。

彭博資訊報導，南韓最大加密貨幣交易所Upbit，周二（1日）以韓元計價的比特幣價格，較幣安美元計價的比特幣價格高出約1%。過去一周，比特幣在南韓市場持續呈現溢價，為5月初以來持續最久的一波。

這種現象被稱為「辛奇溢價」，意指比特幣在南韓交易所與全球市場之間的價差，也被視為衡量亞洲散戶投資人情緒的重要指標。

BTC Markets分析師盧卡斯（Rachael Lucas）表示，過去，泡菜溢價出現後，比特幣通常會進一步上漲。他說，「市場追逐風險時，南韓散戶往往會積極買進，而資本管制意味這股買盤會以價差反映，而非套利資金流」。

10X Research研究主管迪里恩（Markus Thielen）說，儘管辛奇溢價重現，「現貨交易量並未同步增加，我們不認為南韓會成為比特幣反彈初期的主要推力，許多南韓交易者仍將注意力放在AI股」。

比特幣8月一度突破8萬美元，為5月來首見，主要是加密幣市場樂觀情緒回溫、與美國財政部加大長天期公債回購力度，使得比特幣創下2024年11月以來最大單月漲幅。

加密幣價格反彈下，美國比特幣現貨ETF在截至8月17日當周吸金19.2億美元，創十個月來新高，上周也進帳9.23億美元。

美國ETF顯示機構需求，南韓「辛奇溢價」則主要反映該國散戶買盤，當地的資本管制等措施，導致難以套利，價差可能持續存在。「辛奇溢價」容易受到投機熱潮影響，不保證比特幣會續漲。