聽新聞
0:00 / 0:00
美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤
布蘭特原油漲破每桶92美元，推升債券殖利率，全球公債出現拋售潮，並且強化外界的升息預期，美股1日早盤四大指數盡墨。
道瓊工業指數早盤下跌0.5%，標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌1%，費城半導體指數跌2%。
台積電ADR遊走平盤、輝達走低2%。
全球債市賣壓在亞洲最為明顯，日本10年期公債殖利率觸及本世紀來的最高水位，主要是日圓走貶，美國財長貝森特施壓日本央行緊縮貨幣政策。
美國公債價格全線挫低，當地10年期公債殖利率升至2025年1月來新高；債券殖利率與公債呈反向走勢。美國30年期公債殖利率升破5%的時間，寫2006年來持續最久的紀錄。
投資人憂慮政府開支大增、通膨持續、企業借貸暴衝，要求更多補償才願意持有債券。有鑑於此，交易者估計，本月聯準會（Fed）升息機率接近70%。
中東衝突再起，荷莫茲海峽的能源運輸持續受阻。兩艘超級油輪在通行時，遭不明發射物攻擊，遇襲事件推升油價。
歷史而言，標普500往往在9月表現最糟。據彭博彙整數據，過去30年來，標普500在9月平均下跌0.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。