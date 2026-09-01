美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤

布蘭特原油漲破每桶92美元，推升債券殖利率，全球公債出現拋售潮，並且強化外界的升息預期，美股1日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.5%，標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌1%，費城半導體指數跌2%。

台積電ADR遊走平盤、輝達走低2%。

全球債市賣壓在亞洲最為明顯，日本10年期公債殖利率觸及本世紀來的最高水位，主要是日圓走貶，美國財長貝森特施壓日本央行緊縮貨幣政策。

美國公債價格全線挫低，當地10年期公債殖利率升至2025年1月來新高；債券殖利率與公債呈反向走勢。美國30年期公債殖利率升破5%的時間，寫2006年來持續最久的紀錄。

投資人憂慮政府開支大增、通膨持續、企業借貸暴衝，要求更多補償才願意持有債券。有鑑於此，交易者估計，本月聯準會（Fed）升息機率接近70%。

中東衝突再起，荷莫茲海峽的能源運輸持續受阻。兩艘超級油輪在通行時，遭不明發射物攻擊，遇襲事件推升油價。

歷史而言，標普500往往在9月表現最糟。據彭博彙整數據，過去30年來，標普500在9月平均下跌0.8%。