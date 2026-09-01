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特納斯接掌蘋果但老上司庫克盯著 這種CEO「在職訓練」好嗎？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司新任執行長特納斯（左）1日正式掌舵，他面對的第一個挑戰是，在老上司庫克（右）監督下如何領導公司。路透
蘋果公司新任執行長特納斯（左）1日正式掌舵，他面對的第一個挑戰是，在老上司庫克（右）監督下如何領導公司。路透

蘋果公司新任執行長特納斯（John Ternus）1日正式掌舵，他必須面對重重挑戰，但眼前一個可能讓他尷尬的考驗是：老上司在一旁監督下，他該如何領導公司？

前任執行長庫克31日卸職，但仍將擔任蘋果執行董事長。蘋果公司聲明，庫克將「在公司某些方面提供協助，包括與世界各地的決策官員接洽」。

蘋果值關鍵期須解決AI、供應鏈挑戰  

此刻是蘋果關鍵時期。一方面人工智慧（AI）正經歷過渡期，Apple Intelligence和AI代理版Siri即將推出。供應鏈受限是另一大挑戰，記憶體晶片和蘋果自研晶片供貨問題，將使未來產品推出進度複雜化。

在這個重要關頭，新、舊執行長交接順不順利，將是利害攸關。特納斯以硬體見長，擁有的技術專業與著重營運面的庫克不同。投資人和死忠果粉期盼，特納斯能帶領蘋果推出具備AI功能的創新產品。

科技顧問公司Moor Insights & Strategy分析師薩格表示，在各界引頸期待蘋果推出全新產品滿足使用者AI需求的此刻，執行長改由熟悉硬體的新面孔出任，正逢其時。就執行長一職而論，51歲的特納斯顯得年輕，根據Korn Ferry的數據，比美國執行長平均年齡年輕十歲，可望給公司帶來新活力、新氣象。但這也意味著，地緣政治和董事會經驗不足，而這正是庫克能從旁協助之處。

薩格說：「庫克不會離開。」

庫克能指點新CEO如何與政府打交道

他推測，庫克的新職務可能涉及協助蘋果處理與川普政府的關係，以及其他不直接影響產品團隊的行政事務。過去十年來，庫克已和川普培養出一種微妙的關係，過去曾協助這個iPhone製造商取得重要的關稅豁免。蘋果也承諾在美國製造業投資長達數年。

薩格形容，庫克今後將對特納斯提供「在職訓練」。他說：「特納斯以前並未會晤國家元首，或諸如此類的事情。那正是兩人可攜手合作的地方，久而久之特納特會增強這些能力。」

對蘋果而言，執行長交棒順利與否，風險特別高。晨星首席股市策略師費爾德說：「執行長交接總是構成風險。當年賈伯斯（Steve Jobs）交棒給庫克，市場就是這麼認為。」

費爾德指出，由庫克輔佐特納斯的安排，是為了「不要驚擾市場」。庫克可在幕後提供指引，特納斯則提供新面孔和硬體專業。但這種交接安排若出差錯，也可能產生最糟的結果。他說：「若你擢升某人，卻未充分授權讓他能大展身手，也就得不到想要的成長。」

特納斯 庫克 蘋果

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