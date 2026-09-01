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歐元區8月通膨率3.3%創近3年新高 歐央預料10日再升息
今天公布的官方資料顯示，受到中東戰爭持續推高能源價格影響，歐元區（eurozone）8月通膨率攀升至3.3%，創下近3年新高。預料歐洲中央銀行（ECB）10日將再度升息。
法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）這一通膨數字遠高於歐洲央行的2%目標，也明顯高於7月的2.9%，但與彭博（Bloomberg）分析師的預期一致。
歐盟統計局表示：「從歐元區通膨主要組成來看，預期能源是8月年增率最高的項目。」能源價格7月上漲10.3%後，8月又上漲14.3%。
美國對伊朗發動戰爭，以及關鍵能源貿易通道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）近乎完全關閉，導致全球能源成本大幅飆升。
英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（OxfordEconomics）分析師巴林庫（Leo Barincou）表示：「通膨率應該會持續遠高於目標水準至明年，因為天然氣和食品價格上漲，為該指數帶來額外的上行壓力。」
繼6月調升利率後，歐洲央行預計將於10日的會議上再度升息，藉此抑制價格上漲壓力。
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