創立18年…曾1年花3百萬在辦公室植栽 貝嫂維多利亞公司終於賺錢了

足球名人貝克漢的妻子、也是前辣妹合唱團成員維多利亞的時尚與美容事業「維多利亞‧貝克漢控股公司」（VBH），終於首次獲利，距離這家公司2008年創立以來，已經18年。

財報顯示，VBH在2025會計年度出現營業利益730萬英鎊。目前擔任公司創意總監的維多利亞對金融時報說：「我們為了這一刻的獲利與成長，長期以來都非常努力」，「對於公司過去遭遇的問題，我們一直非常透明地面對。現在恢復過來，並以合理的速度成長。經過20年，人們已經不再只是把我的品牌視為名人品牌了」。

VBH指出，時尚事業中的丹寧與針織服飾方面展現強勁動能，整體在上年度實現「強勁的兩位數成長」。2019年推出的美容事業，去年業績由一度累積2.5萬人購買候補名單的熱門產品Foundation Drops粉底液帶動，「交出迄今最強勁成績之一」。

維多利亞這家公司歷經過度浪費、虧損高達數千萬英鎊等困境，後來貝克漢出錢援助。維多利亞說：「如果他當時沒有相信我，我現在就不會還有這家公司。」2017年，維多利亞將公司30%股權出售給NEO Investment Partners，獲得3,000萬英鎊資金，NEO隨後啟動公司重組。

去年10月，Netflix上架一部紀錄片，增加該品牌的曝光度，同時也揭露一些尷尬的財務疏忽，例如該公司之前每年在辦公室植栽上花費約7萬英鎊（新台幣300萬元）。

針對這個里程碑，NEO創辦人兼VBH董事長貝哈森（David Belhassen）周一（8月31日）發出聲明中表示：「藉由時尚與美容兩大成長引擎、國際客戶群日益增長，以及聚焦明確的營運模式，公司已為下一階段的獲利成長，做好充分準備。」