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美伊再交火…川普揚言狠狠打擊伊朗 國際油價續漲、亞股多收黑
美國與伊朗上週末再度交火後，市場憂心爆發新一波軍事衝突，加上美國總統川普（Donald Trump）警告將「狠狠打擊」伊朗，國際油價今天大漲逾1%，亞洲股市多半走跌。
法新社報導，經過6個月戰事，美伊衝突仍陷於僵局，伊朗至今持續封鎖戰略要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），華府也維持對伊朗港口的封鎖行動，以進行反制。
通貨膨脹已讓各國央行承受升息壓力，而近日美伊之間的攻擊加劇通膨憂慮，進而衝擊股市表現。
兩大國際原油指標今天上漲1.5%左右，延續前一個交易日超過2%的漲勢。
澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「（美伊）初步行動看似都有所克制，雙方均無意重陷持久衝突。」
「不過，談判停滯，加上保持（荷莫茲）海峽暢通具有戰略重要性，使得局勢仍面臨進一步升級的風險。」
川普預定今天會晤煉油業高層，力圖抑制國內飆升的汽油價格。這個問題隨著11月期中選舉逼近，持續困擾共和黨。
亞洲股市多數下跌，投資人正在等候美國聯邦準備理事會（Fed）16日政策會議前將公布的多項重要經濟數據。
東京、香港、上海、雪梨、新加坡、威靈頓等主要股市均收跌。首爾、台北、馬尼拉、雅加達股市則逆勢上揚。
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