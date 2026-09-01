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2006年以來之最 30年期美債殖利率為何一直高於5%？與3因素有關

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
今年來，美國30年期公債殖利率收在5%以上的交易日累計55天，是2006年來之最。路透社
今年來，美國30年期公債殖利率收在5%以上的交易日累計55天，是2006年來之最。路透社

今年美國30年期公債殖利率保持在5%以上的天數是2006年來之最，凸顯聯邦預算赤字日增企業發債潮湧現競逐資金，以及聯準會（Fed）利率展望的不確定性，都促使交易員重新評價。

美國30年期公債殖利率在8月中旬衝上5.34%，是2007年來最高水準，只差10個基點就要登上22年來最高峰。自今年元月初到8月31日（周一）收盤為止，30年期美債殖利率累計已有55個交易日收在5%之上，彭博彙整資料顯示，上回這種美國最長天期公債殖利率高掛在5%以上這麼久，是在2006年。30年期殖利率1日繼續攀升，最新報價為5.277%。

彭博資訊報導，多重因素正促使長天期公債投資人要求更高的風險溢價。美國聯邦政府支出連年擴增、通膨揮之不去，以及科技巨頭為籌資支應布建人工智慧（AI）資料中心，而大舉發行長天期公司債，與公債競逐資本。

Potomc River資本公司投資長史賓岱爾說，美國長債殖利率升高，也反映「即將湧現的發債潮」，尤其是在公司債市場。9月傳統上向來是公司債發行旺季，而今年發行量更可觀。

據估計，9月新發行的高信評公司債價值可達2,000億美元左右。

First Eagle投資公司基金經理人暨研究分析師艾皮歐說：「此刻我們在固定收益市場目睹供需錯配。美國企業界發債量激增，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）相關的公司債還可望陸續湧出。」

史賓岱爾並指出，儘管Fed主席華許上周在傑克森洞央行年會發表「鷹派」言論，令市場提高押注Fed本月升息，但「市場仍在辯論他是否真有在9月緊縮的意向」，那將使通膨焦慮持續發酵。

在這種氛圍下，風險性資產價格恐怕欲振乏力。

紐約梅隆銀行（BNY）亞太總經策略師張偉勤（Wee Khoon Chong，音譯）在最新研究報告寫道：「全球殖利率上揚、油價居高不下且美元挺升，將阻撓風險（資產）普遍復甦。」

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