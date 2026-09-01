關稅風暴中攜手前行 溫哥華台裔企業家展現強大韌性

在美國關稅持續牽動北美經貿局勢之際，溫哥華世華工商婦女企管協會周末舉辦年度盛會，來自不同產業的台裔企業家齊聚，分享生意經並尋找合作契機。他們表示，因熟悉北美和亞洲市場，對跨文化溝通、供應鏈和國際貿易具有更好的敏銳度，無畏關稅衝擊。

這場年度盛會的主題為「世華寰宇、傳承啟航」，在世華溫哥華分會會長曹文瓊和理監事們費心籌畫下，全場200多位與會者交流熱絡、成果豐收。

從事國際貿易和公關行銷多年的曹文瓊對中央社表示，美國關稅對全球各地的企業都是挑戰，但她腦中想的就是「處變不驚、加倍認真」。她9月份將飛往日本和中國拜會更多客戶。「來自台灣的我們有更多與亞洲的連結，先天上已有一定優勢，當美國市場被壓縮時，我們還有其他空間。」

加拿大汽車產業受到美國關稅影響最大，前卑詩省台灣商會會長陳翰祥經營車體配件生意，他對中央社說：「影響很大。當川普（Donald Trump）選上美國總統後，我就知道關稅是躲不過的，便著手開更多模具、增加更多產品線，我在多個國家都設立生產線，也將產品銷往不同國家，這都是分散風險的方式。」

加拿大燈具大廠Matteo Lighting創辦人台裔企業家余東寰說，過去一年因關稅襲擊，他公司的營業利潤已縮水20%，其他同行縮水甚至高達30%至40%。「我不斷尋找更有效率的產銷模式，嚴格控管成本。面對持久的關稅戰，能撐下去活到最後的，未來也將是收穫最多、笑得最開心的。」

陳翰祥和余東寰都不是女性，亦非世華會員，但他們都是世華之友，兩人都說：「以柔克剛，女力真的很強大，面對市場動盪和逆境，女性往往展現極佳的韌性，能帶領企業度過低潮，這是我們可以從中學習的。」

即將在明年出任新會長的郭俐妏則說：「女性總有三頭六臂，很多女性企業家可以一手抱孩子、一手和客戶搏感情；透早起床做三餐，還能挑燈夜戰忙公務。我們這種『婆婆媽媽』的性格最樂於助人，不吝分享商業信息、扶持彼此生意。」

目前擔任世華全球總會長的林淑敏表示，9月世華將在越南成立全球第100個分會。「世華足跡已遍布全球三大洋六大洲，在關稅帶來的不確定性中，會員們可以將個人優勢轉為集體競爭力，在重新洗牌的時代，可以織造出一張更強大的網。」

出席盛會的溫哥華代理市長麥嘉信（Mike Klassen）也稱讚台裔企業家既熟悉加拿大的商業環境與制度，又擁有華人社群長期累積的人際網絡，正值加拿大積極拓展亞太市場之際，相信能成為很好的橋梁。

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣期許世華的優秀企業家在加拿大土地上發光發熱之際，也繼續為台灣經濟成長貢獻心力，讓世界看見台灣人在各個角落都展現強大的軟硬實力。